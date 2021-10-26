Kerem Bürsin Türkiye'ye döndü, havalimanında Hande Erçel karşıladı

Adına düzenlenen festivale katıldı ZUHAL Olcay, bu yıl 5’incisi düzenlenen ve adına ithaf edilen kısa film yarışması için Ordu’ya gitti. Sanatçı, Ordu Giresun Havaalanı’nda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Serdar Köksal tarafından çiçeklerle karşılandı. Ordu 5. Kısa Film Yarışması’nın ilk gününde, Olcay’ın “Hiçbir Yerde” adlı filmi gösterildi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan filmin yapımcısı ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği SE-YAP’ın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Atakan, “Burada olmaktan mutlu oldum. Diliyorum ki Ordu başlattığı bu işi sahiplenerek büyütür” dedi. Ardından Ordu Kültür Merkezi’nde bir gece düzenlendi ve Zuhal Olcay’a plaket takdim edildi. Sanatçı, teşekkür konuşmasında “Bu güzel karşılama ve onurlandırılma için çok ama çok teşekkür ederim. Gördüğüm entelektüel düzeyi en yüksek festival dedi.