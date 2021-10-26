Kerem Bürsin Türkiye'ye döndü, havalimanında Hande Erçel karşıladı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Hande karşıladı
Önce İtalya’ya, ardından İspanya’ya giden Kerem Bürsin, Türkiye’ye önceki gün döndü. Ünlü oyuncuyu havalimanında sevgilisi Hande Erçel karşıladı.Her iki ülkede de büyük ilgi gösterilen Kerem Bürsin, “Her şey çok güzeldi. Çok iyi ağırlandık. Gurur ve onur vericiydi. Yurtdışında tanınmak, sevilmek muazzam güzel bir şey” dedi. Havalimanında yarım saat bekleyen Hande Erçel için “Gelmesini hiç beklemiyordum” diyen oyuncu, onu daha fazla bekletmek istemedi: “Ben bir an önce gideyim.” (Sayit DURMAZ)
2
Konser sayısı 12’ye çıktı
BU sezon Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 8 kez sahneye çıkan Tan Taşçı’nın konser takvimine yoğun istek üzerine 4 konser daha eklendi. Ünlü şarkıcı, sezonun son konserlerini Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 3, 5, 6 ve 7 Kasım’da verecek. Böylece Harbiye sahnesinde bir sezonda verdiği konser sayısını 12’ye çıkarmış olacak.
TRABZON’DA 2 GECE
“Söz&Müzik: Tan Taşçı” turnesine devam eden Tan Taşçı, Trabzon’da iki gün üst üste sevenleriyle buluştu. Cumartesi ve pazar akşamları Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Salonu’nda sahneye çıkan Taşçı’ya müzikseverlerin ilgisi büyük oldu. Her iki konserin de biletleri tükendi.
3
Korunma talebi reddedildi
OYUNCU ve sunucu Nilüfer Bıyıklı, kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndererek psikolojik baskı uyguladığını iddia ettiği arkadaşı Meliha Çiçek Aslaner hakkında korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Bıyıklı’nın mağdur olduğuna dair somut bir delil sunmaması ve taraflar arasında ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle talebi reddetti. (Özge EĞRİKAR)
4
Yeni şarkı için gün sayıyor
DENİZ Seki, uzun aradan sonra yeni bir şarkı için stüdyoya girdi. Seki’nin vokal koçluğunu kardeşi Serkan Seki yaptı. Söz ve müziği Ayla Çelik’e ait eserin düzenlemesine ise Murat Yeter imzasını attı. Önümüzdeki ay Poll Prodüksiyon etiketiyle yayınlanacak şarkının klibi, önümüzdeki günlerde Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilecek.
5
Adına düzenlenen festivale katıldı
ZUHAL Olcay, bu yıl 5’incisi düzenlenen ve adına ithaf edilen kısa film yarışması için Ordu’ya gitti. Sanatçı, Ordu Giresun Havaalanı’nda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Serdar Köksal tarafından çiçeklerle karşılandı. Ordu 5. Kısa Film Yarışması’nın ilk gününde, Olcay’ın “Hiçbir Yerde” adlı filmi gösterildi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan filmin yapımcısı ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği SE-YAP’ın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Atakan, “Burada olmaktan mutlu oldum. Diliyorum ki Ordu başlattığı bu işi sahiplenerek büyütür” dedi. Ardından Ordu Kültür Merkezi’nde bir gece düzenlendi ve Zuhal Olcay’a plaket takdim edildi. Sanatçı, teşekkür konuşmasında “Bu güzel karşılama ve onurlandırılma için çok ama çok teşekkür ederim. Gördüğüm entelektüel düzeyi en yüksek festival dedi.
6
Başkente merhaba
Eğlence dünyasının önemli markalarından Günay Restoran’ın Ankara’da açtığı yeni mekanın ilk gecesinde Ebru Gündeş sahne aldı. Sahneye beyazlar içinde, “Canım Ankara’m” diyerek çıkan Gündeş, ertesi gün de aynı mekanda sevenleriyle buluştu. Sanatçıyı iki gecede 900 kişi izledi. Gündeş, Günay Restoran Ankara’da yılbaşına kadar 6 konser daha verecek.
7
Tespihim şekil önümden çekil
“Masterchef” jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yeni bölümün çekimlerinde puşi, kasket ve tespihle kamera karşısına geçti. İtalyan şef Danilo Zanna, “sıra gecesi” konseptli çekimden kareleri esprili bir notla Instagram sayfasına ekledi: “Tespihim şekil önümden çekil.”