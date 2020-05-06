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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 13:43,

Kerem Bürsin sessizliğini bozdu! Aşk iddialarına cevap...

Eski aşkı Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile evlilik yolunda ilerlerken yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in adı son olarak oyuncu Demet Özdemir ile aşk dedikodusuna karıştı.

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Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.

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Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti. İşte Kerem Bürsin'in Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine verdiği espirili yanıt...

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Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.

4Çden başlayıp Zye kadar gideceğim
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'Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim'

Bürsin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.

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