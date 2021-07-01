Kerem Bürsin: Los Angeles’ta günlüğü 75 dolara şoförlük yaptım

“Kirli sepetinden tişört ya da çorap giyip çıktın mı?” sorusuna “Çorap değil ama tişört çok giydim” yanıtını verdi.



Ünlü oyuncu, bir dönem Los Angeles’ta şöförlük yaptığını açıkladı: “Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurtdışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu.”