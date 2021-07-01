Kerem Bürsin: Los Angeles’ta günlüğü 75 dolara şoförlük yaptım
İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu. Bürsin, hem samimi itirafları hem de neşeli tavrıyla çok konuşuldu. Babasının işleri nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşayan Bürsin, ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptığını söyledi.
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İşte Kerem Bürsin'in açıklamalarından satır başları...Çocukluğum hep yurtdışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım.
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Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi.
Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermiştim 'müzik yapacağım' diye.
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Kerem Bürsin, bir kulağının kepçe olduğunu söyledi: “Bir kulağım kepçe ama hangisi hatırlamıyorum. Sol kulağım sanırım biraz kepçe. Birinin çok hoşuna gitmiş bu olay. Gelip söylemişti.”
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Sarhoş olduğunda soyunduğunu itiraf eden Bürsin, “Her yerde soyunuyorum. İlk pantolon ile başlıyorum. Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum” dedi.
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Kerem Bürsin, İbrahim Selim’in sorduğu “Takıntın var mı?” sorusuna “Önce duşta şampuan kullanmam lazım. Yoksa kötü bir gün olacağına inanırım. Önce şampuan, sabun, krem ve sonra yine çabucak sabun. Parfüm sıkarken de önce elime 3 fıs, sonra boynuma sürdükten sonra bir x yapmak zorundayım” şeklinde cevap verdi.
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“Kirli sepetinden tişört ya da çorap giyip çıktın mı?” sorusuna “Çorap değil ama tişört çok giydim” yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu, bir dönem Los Angeles’ta şöförlük yaptığını açıkladı: “Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurtdışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu.”
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Kerem Bürsin, ‘Kiminle yemeğe gitmek istersin?’ bölümünde “Helen Mirren mı, Hande Erçel mi?” sorusuna “Hande” cevabını verdi.
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Dört senedir film yazdığını açıklayan Kerem Bürsin, “Kafamda bir tarih yok. 4 yıldır yazıyorum. Ne zaman biterse artık” dedi.
-Hiçbir yer çok Türk olduğum kabul etmiyor. Buraya geliyorum sen Türk değilsin Amerikalısın. Orada sen Türk müsün?