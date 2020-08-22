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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 08:05 | 

Kerem Bürsin: Hande beni şoke etti

Kerem Bürsin, Ezgi Mola’nın “Tanınmış Kişileri Seviyorum” adlı YouTube programına konuk oldu.

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Kerem Bürsin, adının aşk dedikodularına karıştığı yeni rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı...

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“Müthiş bir insan. Seni motive ediyor, ekibi motive ediyor. Hiç söylenmiyor. Herkesle çok tatlı, çok iyi. Sıfır ego. Dürüst olacağım, hiç beklemiyordum. Şoke oldum. Bu da güzel bir şey tabii.”

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Bürsin, oyunculuktan önce yaptığı işleri de anlattı: “Amerika’da 2 sene şoförlük yaptım. Bayağı zevkli bir iş. Spor hocalığı da yaptım"

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"Ondan önce spor salonunda kirli havluları yıkıyor, tuvaletleri temizliyordum. Ayrıca Los Angeles’ta bir gece kulübünde bouncer’lık (koruma) yaptım. Garsonluk da yaptım.”

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