Kerem Bürsin: Hande beni şoke etti

Kerem Bürsin, adının aşk dedikodularına karıştığı yeni rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı... “Müthiş bir insan. Seni motive ediyor, ekibi motive ediyor. Hiç söylenmiyor. Herkesle çok tatlı, çok iyi. Sıfır ego. Dürüst olacağım, hiç beklemiyordum. Şoke oldum. Bu da güzel bir şey tabii.”Bürsin, oyunculuktan önce yaptığı işleri de anlattı: “Amerika’da 2 sene şoförlük yaptım. Bayağı zevkli bir iş. Spor hocalığı da yaptımOndan önce spor salonunda kirli havluları yıkıyor, tuvaletleri temizliyordum. Ayrıca Los Angeles’ta bir gece kulübünde bouncer’lık (koruma) yaptım. Garsonluk da yaptım.”