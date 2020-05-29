Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var

'Olağanüstü bir insan' Yeni dizisi ‘Sen Çal Kapımı’daki partneri Hande Erçel’in kendisi için söylediği “Olağanüstü bir insan” sözleri hatırlatılınca da güldü ve “Söylediği gibi çok iyi anlaştık, açıkçası güzel bir enerji yakaladık” yorumunu yaptı.