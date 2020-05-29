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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 12:54,

Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var

Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile ilgili sorulara kızdı: Konuşacak daha önemli şeyler var.

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Kerem Bürsin 3 yıllık sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan 2019’da ayrılmıştı. Ocakta da Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Oyuncu önceki gün Bebek’teydi. Yapım şirketinden çıkıyordu. Koronavirüse karşı önlemini almış, maskesini takmayı ihmal etmemişti.

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Posta'da yer alan habere göre; Kerem Bürsin, Demet Özdemir’e dair sorulara kızdı. “Bu konulara şimdi hiç girmeyelim. Konuşacak daha önemli şeyler var” dedi.

4Olağanüstü bir insan
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'Olağanüstü bir insan'

Yeni dizisi ‘Sen Çal Kapımı’daki partneri Hande Erçel’in kendisi için söylediği “Olağanüstü bir insan” sözleri hatırlatılınca da güldü ve “Söylediği gibi çok iyi anlaştık, açıkçası güzel bir enerji yakaladık” yorumunu yaptı.

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