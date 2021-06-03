Kerem bunu hiç beklemiyordu... Sen var ya sen... Yandın!

Kısmetim Buğrahan mı? Contemporary İstanbul’un açılışına sevgilisi Buğrahan Tuncer’le katılan Eda Ece, evlilik sorularına yanıt verdi: “Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Buğra ile mi kısmet olur, alnımızda ne yazıyor, onu bilmiyorum. Şu an için bir hazırlığımız yok.” Kalabalık aile sevdiğini söyleyen oyuncu, “Kaç çocuk istersiniz?” sorusunu da “Allah nasip ederse iki-üç çocuk isterim” diye yanıtladı.