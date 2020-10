Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek, Acarkent’te ev tuttu

Her şey çocuklar için Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile Zuma’da yemek yedi. 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren çift çocukları Ayşenaz ve Azra ile birlikte yemekte buluştu. Çocuklarına düşkünlüğü ile tanınan Emir Bey, çocukların her şeyiyle bire bir ilgileniyor. Herkes tarafından örnek baba olarak gösterilen Sarıgül, geçtiğimiz günler kızı Ayşenaz ve Azra ve eski eşi ile sürpriz bir yemek yedi. Bu buluşma kızları Azra Sarıgül’ün sosyal medya yaptığı paylaşımla duyulmuştu. Sarıgül ve Altınbaş, medeni insanlar olduklarını ve çocuklar için her zaman bir araya gelebileceklerini söyledi.