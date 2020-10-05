Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek, Acarkent’te ev tuttu

Anlaşılan durum pek de öyle değilmiş! Aldığım duyumlara göre Alışık, ağustos ayında Altınbilek ile birlikte yaşamak için Acarket’te bir ev kiralamış.
Aylık 35 bin liraya kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor.
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Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.
Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.
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Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.
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Sessiz sedasız evlendiler
Cem Boyner ve Bilgün Dereli’nin kızı Ayşe Boyner’in, sevgilisi Cem Telvi ile evleneceğini ilk benden duymuştunuz... Çift geçtiğimiz cuma günü sessiz sedasız nikâh masasına oturdu. Ayşe Boyner de geleneği bozmayarak, ikiz kardeşi Elif Boyner ve kız kardeşi Emine Boyner gibi “baba evinde” evlenmeyi tercih etti.
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Çift, Cem Bey’in Kanlıca’daki yalısında, sadece aile üyelerinden oluşan 15 kişilik bir davetli huzurunda birbirlerine “evet” dedi. Pandemi nedeniyle küçük bir töreni tercih eden çift, düğün yemeğini de Ayşe Hanım’ın annesi Bilgün Dereli’nin Çubuklu’daki evinde yedi. Ben de çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum...
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Bilgün Dereli
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Her şey çocuklar için
Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile Zuma’da yemek yedi. 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren çift çocukları Ayşenaz ve Azra ile birlikte yemekte buluştu. Çocuklarına düşkünlüğü ile tanınan Emir Bey, çocukların her şeyiyle bire bir ilgileniyor. Herkes tarafından örnek baba olarak gösterilen Sarıgül, geçtiğimiz günler kızı Ayşenaz ve Azra ve eski eşi ile sürpriz bir yemek yedi. Bu buluşma kızları Azra Sarıgül’ün sosyal medya yaptığı paylaşımla duyulmuştu. Sarıgül ve Altınbaş, medeni insanlar olduklarını ve çocuklar için her zaman bir araya gelebileceklerini söyledi.
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30 yıllık koleksiyon gün yüzüne çıktı
Cemiyetin sanatsever isimleri Ali ve Rabia Güreli’nin sanat koleksiyonu, bir sergiyle ilk kez görücüye çıktı! Contemporary İstanbul Vakfı’nın, Fişekhane içinde kendisine ayrılmış bir sergi ve üretim mekanı olan Cocoon’da açılan “Yakınsama” isimli sergisiyle gün yüzüne çıkan Güreli Koleksiyonu, 30 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü.
90’lı yılların başından bu yana eser topladığını dile getiren Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, koleksiyondan seçilen 34 eserin sergide yer aldığını söyledi. Yerli ve yabancı sanatçıların seçkin eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Kasım’a kadar gezilebilir.