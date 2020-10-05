Dünyanın en önemli modacıları arasında gösterilen Kenzo Takada, Japonya'da başladığı hayatına Fransa'da devam etti. Kendi kurduğu parfüm, cilt bakım ürünleri ve giysi markası bulunan Kenzo Takada, modaya olan tutkunluğunu kız kardeşlerinin dergileri aracılığıyla geliştirdi. Katıldığı bir moda yarışmasını kazanan Kenzo Takada, profesyonel hayatına ilk adım attığı anlarda ayda 40'a yakın kıyafet tasarladı. Peki, hayatı ile dikkat çeken Kenzo Takada kimdir, öldü mü? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Ünlü modacı Kenzo Takada, Fransa’nın başkenti Paris’teki Amerikan Hastanesi’nde korona tedavisi görüyordu. Ölümünün ardından Kenzo’nun sözcüsü ünlü sanatçı hakkında, “Yaklaşık 8 bin tasarım ile modayı ve yaşama sanatını kutlamayı hiç bırakmadı” şeklinde konuştu. İşte, Kenzo Takada'nın hayatına dair merak edilenler
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Renkli ve çiçekli tasarımlarıyla bilinen Kenzo, Paris moda sahnesinde öne çıkmayı başarabilen ilk Japon olmuştu. 1939 yılında Japonya’nın Osaka kenti yakınlarında doğan Kenzo, 1965 yılında deniz yolu ile Fransa’ya gelmiş ve o tarihten sonra Paris’e yerleşmişti. Kendi adını taşıyan markayı 1970’lerde kuran Kenzo, şirketini 1993’te, bünyesinde Louis Vuitton ve Dior gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Fransız moda devi LVMH’ye sattıktan 6 yıl sonra emekli olmuştu.
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Takada başlangıçta Paris'te mücadele etti ve her biri 25 F için moda evlerine tasarım eskizleri sattı. Birkaç ay sonra Paris'ten Japonya'ya gitmek niyetindeydi, ancak orada bir şey yaratana kadar bunu yapmayacağına yemin etti, çünkü akranlarının henüz açmadığı bir bölgede butik bir moda evi açmaya kararlıydı. Bu süre zarfında Takada, Pisanti adlı bir tekstil üreticisinde stilist olarak çalıştı.
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1970 yılında, bir bit pazarındayken Takada, Galerie Vivienne'de kendisine ucuza küçük bir yer kiralamak isteyen bir kadınla tanıştı. Takada teklifi kabul etti ve mağazasını tasarımcı olarak açtı. Çalışmak için çok az parayla, Montmartre'deki Saint Pierre pazarından 200 dolarlık kumaşları karıştırıp eşleştirerek ilk moda koleksiyonu yarattı. Takada, koleksiyonu Galerie Vivienne'deki ilk defilesinde sundu. Etkinlik için profesyonel moda modellerini karşılayacak parası olmayan Takada ve arkadaşları sivilceleri yeşile boyamayı seçtiler.