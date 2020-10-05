Kenzo Takada kimdir, öldü mü?

Takada başlangıçta Paris'te mücadele etti ve her biri 25 F için moda evlerine tasarım eskizleri sattı. Birkaç ay sonra Paris'ten Japonya'ya gitmek niyetindeydi, ancak orada bir şey yaratana kadar bunu yapmayacağına yemin etti, çünkü akranlarının henüz açmadığı bir bölgede butik bir moda evi açmaya kararlıydı. Bu süre zarfında Takada, Pisanti adlı bir tekstil üreticisinde stilist olarak çalıştı.



