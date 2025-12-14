Kentte yeni yıl coşkusu: Festivalde gerçekleşen yürüyüşte renkli görüntüler

‘YENİ YIL COŞKUSU 20 GÜN BOYUNCA SÜRECEK’

Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl ilk kez yeni yıl sokağını kurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Osmangazi Meydanı’nda açılan Yeni Yıl Festivali alanında 60 tane stant var, bu stantlarda hem kadın girişimciler hem de diğer esnaflar yer alıyor. Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara Yeni Yıl Festivali ile yeni yıl sürprizi yaptı. Burada yetişkinler ve çocuklar için keyifli etkinlik alanları var, bu festival yılbaşına kadar devam edecek, herkesi bekliyoruz” dedi.