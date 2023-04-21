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Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 ne kadar, şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kentsel dönüşümde yarısı bizden' kampanyasını duyurdu!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende kentsel dönüşüm kira yardımı müjdesini veren Erdoğan, kentsel dönüşlümde yarısı bizden kampanyasını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz." diyerek peş peşe detayları açıkladı. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 ne kadar, şartları neler? İşte kampanya detayları...

1/4Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 ne kadar, şartları neler Cumhurbaşkanı Erdoğan Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kentsel dönüşümde kira yardımını arttırdıklarını duyurdu.

2/4Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 ne kadar, şartları neler Cumhurbaşkanı Erdoğan Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, "Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz." dedi.

3/4KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDEME PLANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDEME PLANI

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek.

Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır.Önümüzdeki Çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

4/4KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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