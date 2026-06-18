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'Kentin akciğeri' olarak biliniyor: Bu mevsimde soba yakılıyor! 'Her yerde göremezsiniz'

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#Sivas#Eğriçimen Yaylası#Kentin Akciğeri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:42

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ormanı içerisinde yer alan ve 'kentin akciğeri' olarak kabul edilen 1800 rakımlı Eğriçimen Yaylası, yoğun yağışların ardından rengarenk çiçeklerle süslendi. Her türden çiçek ve bol oksijenli temiz hava ile yayla, ziyaretçilerini bekliyor. Eğriçimen Yaylası'nda yaşayan İsmet Bayraktar, bu mevsimde soba yaktıklarını söyledi.