Kendisi karantinada sevgilisi plajda

Ünlü oyuncu karantinadayken sevgilisi plajda yalnız başına böyle görüntülendi.
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14 GÜN KARANTİNA
Film çekimi için gittiği Avustralya'da gönlünü orada yaşayan Vanessa Valladares'e kaptıran Zac Efron'un aşkı sürüyor. Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde, Avustralya'dan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkesi ABD'ye dönemeyen Zac Efron da ülkeye iyice alıştı görünüşe göre. Oyuncu, vaktinin büyük bölümünü orada geçiriyor. Zaman zaman da ülkesine gidip tekrar dönüyor.
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BİRLİKTE GEZEMİYORLAR
Zac Efron ABD ziyaretini tamamladıktan sonra tekrar Avustralya'ya döndü. Ancak kurallara göre 14 gün karantinada kalması gerektiğinden bir süre de sevgilisi Valladeres ile birlikte görünmüyor.
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TEK BAŞINA PLAJ KEYFİ
Efron'un karantina sürecinde sevgilisi VanesasValladarek de tek başına plajda görüntülendi. Krem rengi puantiyeli bir bikini giyen genç kadın önceki gün Sidney'de objektiflere takıldı.
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EVİNE DÖNDÜ
Kendi başına plajın keyfini çıkaran genç kadın günün sonunda kekrar evine döndü.
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AŞK SINIR TANIMAZ
Yakın dönem sinema tarihine damgasını vuran Notting Hill filmini hatırlıyorsunuz büyük olasılıkla. Ülkemizde Aşk Engel Tanımaz adıyla gösterilen bu filmde dünyaca ünlü bir oyuncu, sıradan bir kitap mağazası sahibiyle tanışır ve aşk yaşamaya başlarlar. Bu gibi olayların sadece filmlerde olduğunu sanıyorsanız eğer birazdan okuyacağınız gerçek hayat öykülerinden sonra bir kez daha düşünün.
Backgrid USA, Mega, Splash
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İLK GÜN SAMİMİ OLDULAR
Bütün bunları gösteri dünyasından yeni bir örnek eklendi. Genç kuşağın gözde erkek oyuncularından olan biri film çekimi için bulunduğu ve koronavirüse bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle biraz daha kalmaya mecbur olduğu Avustralya'da bir kafede tanıştığı güzel garsonla kısa sürede samimi oldu.
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SONRA AŞK BAŞLADI
Sonra bu samimiyet aşka uzandı. Birkaç hafta önce çiftin, beş aylık ilişkiden sonra yollarını ayırdığı haberi basına yansıdı. Fakat bu ayın başında ikisi spor salonundan birlikte çıkarken görüntülendi ve böylece ayrılık iddialarını da yalanlamış oldular. Peki kim bu ünlü oyuncu ile bir kafede tanıştığı güzel garson?
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BÜTÜN GÖZLER ONLARA ÇEVRİLDİ
O ünlü oyuncu High School Musical adlı diziyle genç yaşta yıldızı parlayan Amerikalı aktör Zac Efron. Gönlünü kaptırdığı kişi ise ABD'ye dönemediği için biraz daha kalmaya mecbur olduğu Avustralya'da tanışıp aşık olduğu Vanessa Valladares.
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AYRILIK İDDİALARI ORTAYA ATILDI
33 yaşındaki Efron ile Vanessa Valladares, beş ay boyunca görenlere parmak ısırtan bir romantik ilişki yaşadı. Fakat geçtiğimiz ayın sonlarında çiftin ilişkiyi noktaladığı haberi basına yansıdı.
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İDDİALARI BÖYLE YALANLADILAR
Herkes, Efron'ın gönlünü bu kez kime kaptıracağını merak ederken Zac Efron ile Vanessa Valladares, bir spor salonundan birlikte çıkarken görüntülendi. Böylece ayrılık söylentilerini de yalanlamış oldular.
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İŞİNİ BIRAKTI İDDİASI
Bu arada Vanessa Valladares'in bu ilişkiye başladıktan sonra çalıştığı kafedeki işi bıraktığı ve modellik yapmaya başladığı da ileri sürülüyor. Zac Efron, High School Musical filminde oynarken o yapımdaki rol arkadaşı Vanessa Hudgens ile sevgili olmuştu. Peki ya Vanessa Valladares'in, bir ünlünün aklını başından alan tek kişi olduğunu mu düşünüyorsunuz?
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AŞK KAFEDE YA DA BARDA BAŞLADI
Aslında öyle değil. Hollywood'da buna benzer aşklar yaşayan başka ünlüler de var. Gittikleri kafe ya da barda çalışan garsonlara aşık olan bu ünlülerden biri ilişkisini evliliğe kadar götürdü, diğeri de bir süre sonra yollarını ayırdı. Gelin onları da bir hatırlayalım.
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CLOONEY'İN KALBİNİ ÇALDI
George Clooney de 2007 ile 2008 yılları arasında bir barda çalışan Sarah Larson ile romantik bir ilişki yaşadı. Clooney, arkadaşlarıyla birlikte gittiği barda kendisine içecek servisi yapan Larson'a aşık oldu.
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OSCAR TÖRENİNE BİRLİKTE GİTTİLER
Çiftin ilişkisi, uzun süre gazete manşetlerini süsledi. Hatta 2008'deki Oscar törenine birlikte katıldılar.
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İLİŞKİ KISA SÜRDÜ
Fakat, George Clooney ile Sarah Larson'ın ilişkisi çok uzun sürmedi. O dönemde "müzmin bekar" olarak bilinen Clooney ile Larson ayrıldılar.
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ÇEKİM MOLASINDA TANIŞTILAR
Gencecik yaşta Hollywood'da şöhrete kavuşan Matt Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Damon ve Barroso 2015 yılından bu yana evliler. Bu evlilikten üç çocukları var. Barroso'nun önceki birlikteliğinden dünyaya gelen kızına da Damon babalık yapıyor. Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanışma öyküsü de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso.
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SANKİ ÇEVRESİNDE BİR HARE VARDI
O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde bir hare vardı" diye düşündü.O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun çalıştığı barın yanında aldı.
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İKİ YIL FLÖRT, SONRA EVLİLİK
Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım." Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.
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ONUNLA TANIŞMAK İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM ALDI
Anne Hathaway ile eşi Adam Schulman'a gelirsek... Hathaway'e büyük bir ilgi duyan Adam Schulman, Hathaway ile tanışabilmek için bir arkadaşını aracı olarak seçti.
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MUTLU EVLİLİK
Aşkına karşılık bulan Schulman, Hathaway ile 2012 yılında dünya evine girdi. Çiftin iki çocuklu mutlu bir evlilikleri var.
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ÇOCUKLARININ DADISIYDI
Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes'in evlilik öyküsü de oldukça konuşulan bir dizi olaydan sonra gerçekleşti. Aslında Ryan Shawhughes, Hawke ile Uma Thurman'ın evli olduğu dönemde onların çocuklarının dadısıydı.
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KENDİ ÇOCUKLARINI DOĞURDU
Fakat sonra Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes arasında romantik bir ilişki başladı. Thurman ile Hawke bu ilişkinin ortaya çıkmasından sonra boşandı. Ünlü oyuncu Ryan Shawhughes ile evlendi. Çiftin iki çocuğu ve mutlu bir evlilikleri var.
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ONLAR DA SETTE TANIŞTI
Gelelim Julia Roberts'a...Biraz önce anlattığımız Notting Hill filminde sıradan bir kitapçıya aşık olan ünlü yıldızı canlandıran Roberts gerçek hayatta da bir benzerini yaşadı. 2001 yılında başrolünü Brad Pitt ile oynadığı Meksikalı filminin setinde tanıştığı kameraman Danny Moder ile birbirlerine aşık oldular.
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BU ADAMLA EVLENMEK İÇİN DOĞMUŞUM
Çift, tanıştıktan bir yıl sonra evlendi. Şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Roberts da 'Ben bu adamın karısı olmak için dünyaya gelmişim' diyecek kadar da kocasına aşık. Onu eşine bu kadar bağlayan en önemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de ünlüler dünyasında örneğine pek rastlanmayacak bir şey. Kendi deyimiyle "Moder'ın egosundan arınmış olması."
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EŞİ BİR KUAFÖR
Müzik dünyasının Jonas Kardeşleri'nden Kevin'in öyküsü de benzer. Kardeşlerin en büyüğü Kevin Jonas, kendisi gibi gösteri dünyasından bir eş seçmedi. Onun eşi Daniella Releasa bir kuaför.
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TATİLDE TANIŞTILAR
Çift, anne ve babalarıyla çıktıkları Bahamalar tatilinde tanışıp aşık oldu. Mutlu bir evlilikleri ve iki çocukları bulunuyor.
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KAMERA ARKASINDA BAŞLAYAN AŞK
Natalie Portman daha çocuk yaşta rol aldığı Leon adlı filmle adını duyurmuştu. Yıllar içinde de yerini sağlamlaştırdı. Eşi Benjamin Millepied ise bir koreograf olarak elbette Fransa'da bale dünyasında tanınıyordu. Ama adının dünya tarafından duyulması Portman sayesinde oldu.
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İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Siyah Kuğu filminde Portman ile birlikte çalıştı Millepied. İkili birbirine aşık oldu ve ilk bebekleri dünyaya geldi. Sonra evlendiler bir de kızları oldu. Herkes Portman'ın Hollywood'dan bir ünlüyle evleneceğini sanırken o daha az tanınan Millepied ile mutlu bir evlilik yaptı.