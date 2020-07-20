Kendini denize böyle attı

EN KÜÇÜK OĞLUYLA İLGİLENDİ Newton, günün büyük bölümünü en küçük çocuğu olan 4 yaşındaki oğlu Booker ile ilgilenerek geçirdi. Thandie Newton ve Ol Parker'ın büyük çocukları 15 yaşındaki Nico ve 19 yaşındaki Ripley de onlarla birlikte teknedeydi.