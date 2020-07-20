Kendini denize böyle attı

Üç ayı koronavirüs karantinası için evinde geçiren ünlü oyuncu da ailesiyle birlikte sıcak denizlere tatile gitti.
Backgrid UK, Splash News
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AİLE TATİLİ
İngiliz oyuncu Thandie Newton ve eşi Ol Parker, bu yıl tatil içim İspanya'nın Ibiza adasını tercih etti.
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AİLECE YAT TURU
47 yaşındaki Newton ile 51 yaşındaki eşi Ol Parker, dün de çocuklarıyla birlikte bir yat turuna çıktı.
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EN KÜÇÜK OĞLUYLA İLGİLENDİ
Newton, günün büyük bölümünü en küçük çocuğu olan 4 yaşındaki oğlu Booker ile ilgilenerek geçirdi. Thandie Newton ve Ol Parker'ın büyük çocukları 15 yaşındaki Nico ve 19 yaşındaki Ripley de onlarla birlikte teknedeydi.
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DENİZE ATLADI
Bir ara çığlıklar eşliğinde kendini denize atan Thandie Newton, sonra da gözlüklerini takıp dalış yaptı.
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AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Thandie Newton, geçtiğimiz hafta Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisindeki rol arkadaşı Tom Cruise ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelmişti.
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'GÜVENİM SARSILDI'
Newton, Cruise'un son derece mükemmeliyetçi bir oyuncu olduğunu ve bu durumun kendisini zorladığını, güvenini sarstığını itiraf etmişi.
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MUTLU EVLİLİK
Thandie Newton ile İngiliz yönetmen ve senarist Ol Parker, 1998 yılında evlendi. Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanı olan çift, üç çocuk sahibi.