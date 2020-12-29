Kendine sahte bir geÃ§miÅŸ yaratmÄ±ÅŸ: Hollywood bunu konuÅŸuyor

TUHAF Ä°DDÄ°A

ÃœnlÃ¼ oyuncunun eÅŸi genellikle yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da doÄŸumun ardÄ±ndan hala formda kalmasÄ±yla konuÅŸuluyordu. Fakat geÃ§tiÄŸimiz haftanÄ±n son gÃ¼nlerinden beri bambaÅŸka bir nedenle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bunun nedeni ise kendine sahte bir geÃ§miÅŸ yarattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±.

"KENDÄ°NE BÄ°R GEÃ‡MÄ°Åž UYDURDU"

ÃœnlÃ¼ oyuncu Alec Baldwin'in eÅŸi Hilaria Baldwin son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r sosyal medya gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bunun nedeni de kendisine uydurduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¶zgeÃ§miÅŸi.

BÄ°R GAZETECÄ° VE BÄ°R SOSYAL MEDYA KULLANICISI ORTAYA Ã‡IKARDI



Gazeteci Tracie Morrissey ve lenibriscoe adlÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, Hilaria Baldwin'in kendisini Ä°spanya'da doÄŸmuÅŸ ve Ä°spanyol kÃ¶kenli olarak tanÄ±tmasÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. 36 yaÅŸÄ±ndaki Baldwin'in Ä°ngilizce konuÅŸurken kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°spanyol aksanÄ±nÄ±n da sahte olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ gazeteci Morrisey ile lenibrisco adlÄ± kullanÄ±cÄ±.

MALLORCA ADASINDA DOÄžDUÄžU BELÄ°RTÄ°LMÄ°ÅžTÄ°



Hilaria Baldwin, Ä°spanya'da yayÄ±nlanan Hola dergisine konuk olmuÅŸ ve orada da Ä°spanyol kÃ¶kenli olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Baldwin, dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Mallorca adasÄ±nda dÃ¼nyaya geldiÄŸini ve akrabalarÄ±nÄ±n da orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu yÃ¼zden de Ã§ocuklarÄ±na Ä°ngilizce'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°spanyolca Ã¶ÄŸrettiÄŸini de belirtmiÅŸti.

'SALATALIK' KELÄ°MESÄ°NÄ°N Ä°NGÄ°LÄ°ZCE'SÄ°NÄ° HATIRLAYAMADIÂ



Yoga eÄŸitmeni olan Hilaria Baldwin, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± ve etkinliklerde de Ä°spanyol aksanÄ±yla konuÅŸuyordu. Hatta bir keresinde Today iÃ§in verdiÄŸi rÃ¶portajda 'SalatalÄ±k' kelimesinin Ä°ngilizce'sini hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

'OKULDA BÃ–YLE KONUÅžMUYORDU'



Baldwin'in bu sÃ¶yleÅŸininin yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra da lise arkadaÅŸlarÄ±ndan biri "Hillary Hayward Thomas ile birlikte Boston'da aynÄ± liseye gittim. O zamanlar bÃ¶yle aksanÄ± yoktu" diye Twitter'da mesaj paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'YE 19 YAÅžINDA GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°



Alec Baldwin ile evliliÄŸinden beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu bulunan Hilaria Baldwin, daha Ã¶nceki bir rÃ¶portajÄ±nda da 19 yaÅŸÄ±na kadar ABD'de yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Â Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI



Hilaria Baldwin, kendisine sahte bir geÃ§miÅŸ uydurduÄŸu iddialarÄ±na sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir videoyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Baldwin bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yalanladÄ±.

'BUNLARI CÄ°DDÄ°YE ALIYORUM'



Baldwin, internette kendisiyle ilgili bazÄ± sohbetler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu benim Ã§ok ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey" dedi. Sonra da geÃ§miÅŸini anlattÄ±. Hilaria Baldwin, Boston'da doÄŸdum ve orada bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Vaktimi Massachusetts ile Ä°spanya arasÄ±nda geÃ§irdim. Anne- babam ve kardeÅŸlerim Ä°spanya'da yaÅŸÄ±yor. Ben burada, ABD'de yaÅŸamayÄ± seÃ§tim. Alec ve ben Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± iki dilli olarak bÃ¼yÃ¼tÃ¼yoruz. Evimizde her iki kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ de kutluyoruz" dedi.

'Ä°KÄ° DÄ°L KONUÅžUYORUM'Â



Hilaria Baldwin, aksanlÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n nedenini de her iki dili birden konuÅŸmasÄ±na baÄŸladÄ±. Kendini gergin ya da Ã¼zgÃ¼n hissettiÄŸinde iki dili birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Ä°SMÄ° DE SORUN OLDU



GeÃ§miÅŸte Hillary adÄ±nÄ± kullanan ama ÅŸimdi Hilaria olarak bilinen Baldwin bunu da isminin Ä°ngilizce ve Ä°spanyolca dillerindeki sÃ¶yleniÅŸi olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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