 Kendimi mezbahaya giden koyun gibi hissettim

BİLEKLİK HEDİYE ETTİ Diana, nişanları sırasında Charles'ın Camilla'ya, üzerinde kendi isminin baş harfleri bulunan bir bileklik verdiğini de Jennie Bond'a anlattı. Bond'un anlattığına göre Diana bu hediyeye sinirlendi ve Charles'ın Camilla'ya neden böyle bir bileklik hediye ettiğini bilmek istedi.