 Kendimi mezbahaya giden koyun gibi hissettim

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti ama hala yaşadığı dönemle ilgili bazı ayrıntılar yeni yeni ortaya çıkıyor.
AP
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1
PERİ MASALI DEĞİLDİ
Sadece ülkesinde değil tüm dünyada milyonlarca kişi için "gönüllerin prensesi" olan Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında bir peri masalı gibi görünen düğününde farklı duygular içinde olduğu ileri sürüldü.
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DÜĞÜNÜN BİLİNMEYENLERİ
Channel 5'ta yayınlanan Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.
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PRENS'İN AŞK HAYATI MERCEK ALTINDA
Belgesel, Prens Charles'ın 1981'de Diana Spencer ile evlenmeden önceki aşk hayatı ve şu an evli olduğu Camilla Parker Bowles ile ilişkisi üzerine odaklanıyor.
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GERÇEKLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİ
Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi.
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MEZBAHAYA GİDEN KOYUN GİBİ
Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."
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BİLEKLİK HEDİYE ETTİ
Diana, nişanları sırasında Charles'ın Camilla'ya, üzerinde kendi isminin baş harfleri bulunan bir bileklik verdiğini de Jennie Bond'a anlattı. Bond'un anlattığına göre Diana bu hediyeye sinirlendi ve Charles'ın Camilla'ya neden böyle bir bileklik hediye ettiğini bilmek istedi.
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BALAYINDA CAMILLA'NIN HEDİYESİNİ KULLANDI
Bu arada Charles da Diana ile evlendikten sonra balayına çıktıkları sırada kendisine Camilla tarafından hediye edilen kol düğmelerini kullandı. Bu kol düğmelerinin üzerinde de Charles ve Camilla isimlerini temsil eden C.C harfleri bulunuyordu.
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SIR PERDESİ ARALANAMADI
Prens Charles ile Prenses Diana 29 Temmuz 1981'de evlendi. Çift, 1996 yılında boşandı. Diana, bundan bir yıl sonra Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Diana'nın ölümü üzerindeki sır perdesi ise aradan geçen yıllara rağmen bir türlü kaldırılamadı.
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2005'TE CAMILLA İLE EVLENDİ
Bu süreçte Camille Parker Bowles, ülkesinin en çok nefret edilen kadını olarak anıldı. Prens Charles ise Camilla Parker Bowles 2005 yılında evlendiler.