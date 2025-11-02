×
Kendi tasarladÄ±ÄŸÄ± aleti kullanmaya baÅŸladÄ±, gelirini iki katÄ±na çÄ±kardÄ± | 50 liralÄ±k ürünü kurutup 500 liraya satÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Lapseki#Hurma
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 02, 2025 11:51

Ã‡anakkale'nin Lapseki ilÃ§esinde Ã¼retici Sabri Ã–zkan, bahÃ§esinde yetiÅŸtirdiÄŸi Trabzon hurmalarÄ±nÄ± kendi tasarladÄ±ÄŸÄ± aletle kurutup satarak daha fazla kazanÃ§ saÄŸlÄ±yor. YÄ±llarca yaptÄ±ÄŸÄ± hurma yetiÅŸtiriciliÄŸinin ardÄ±ndan bu meyveyi kurutmayÄ± denemek istediÄŸini anlatan Ã–zkan, "BaÅŸlamadan Ã¶nce tereddÃ¼t ettim. Ä°lk Ã¶nce ailem iÃ§in yaptÄ±m ve Ã§ok hoÅŸumuza gitti. Ä°kinci yÄ±l 500 kilogram, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l 1 ton kadar yaptÄ±m. Bu yÄ±l 2 ton kadar Ã¼rÃ¼n iÅŸledim." dedi.Â