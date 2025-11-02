Özkan, Türkiye'de daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiÅŸen Trabzon hurmasÄ±nÄ± 8 yÄ±l önce Lapseki'deki 4,5 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±.

Halk arasÄ±nda "cennet meyvesi", "Japon elmasÄ±" veya "ballÄ± hurma" olarak da bilinen, ana vatanÄ± Çin ve Japonya olan, Türkiye'ye ilk kez Trabzon üzerinden giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± için bu adla anÄ±lan meyvenin taze olarak satÄ±ÅŸÄ±ndan istediÄŸi geliri elde edemeyen Özkan, 4 yÄ±l önce bu meyveyi kurutup satmak istedi.