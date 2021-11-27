Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları
Türkiye’nin tek franchising ve markalı bayilik fuarı, Bayim Olur musun? 19’uncu kez kapılarını açtı. Markaları yatırım fırsatı arayan girişimcilerle buluşturan fuarda kendi işini kurmak isteyen girişimciler için çeşitli seçenekler bulunuyor. İşte 30 bin liradan başlayan fiyatlarla, bayilik fırsatları...
Türkiye’nin tek franchising ve markalı bayilik fuarı, Bayim Olur musun? 19’uncu kez kapılarını açtı. Markaları yatırım fırsatı arayan girişimcilerle buluşturan fuarda kendi işini kurmak isteyen girişimciler için çeşitli seçenekler bulunuyor. İşte 30 bin liradan başlayan fiyatlarla, bayilik fırsatları...
Pandemi sürecinde konseptlerini, franchise şartlarını yenileyen ve bu yıl ilk kez bayilik verecek olan yeni markaları yatırımcılarla buluşturan fuar, yeni ve uzun soluklu iş anlaşmalarına da ev sahipliği yapıyor.İstanbul, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açan ve 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek fuarda, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik birçok seçenek bulunuyor.
Fuarda ziyaretçilerin ücretsiz olarak izleyebilecekleri seminerler de hayata geçiriliyor. Sektör uzmanlarının ve başarılı markaların deneyimlerini paylaştığı seminerler, Franchise'a ilk adım atacak yatırımcılara ve markalara yol gösteriyor. Fuarda yeni yatırım fırsatları da girişimcilerin huzuruna çıkıyor. Çeşitli markaların bayilik bedelleri ise 30 bin liradan başlıyor bir milyon liraya kadar çıkıyor. İşte onlardan bazıları;
ARABA AKSESUARLARI BAYİLİĞİ: 100 BİN LİRADAN BAŞLIYORYedi yıllık 'yerli' bir firma, bayilerine 100 bin lira 500 bin lira arasında bir bedelle yatırım fırsatı sunuyor. Ev hanımları başta olmak üzere kadın çalışanlara öncelik veren firmanın yöneticilerinden Atike Elif Akın, amaçlarını ve yaptıkları işi şu sözlerle anlatıyor "Yedi yıldır araç aksesuarları tasarımı yapıyoruz. İlk başlarda kendi fabrikamızda üretip ürünleri perakende satış yapıyorduk. Artık markamızı bayilik şeklinde yönlendirmeye karar verdik. Bu yüzden buradayız ve yeni ortaklarımızı arıyoruz. Biz daha çok kadınlara yönelik çalışıyoruz. Swarovski yani kaya kristali, cam veya akrilikten yapılan suni elmas da denilen kristal taş kullanarak ürünlerimizi süslüyoruz. Araba paspası, direksiyon kılıfı gibi üretimleri kullanıyoruz. Son olarak ev aksesuarı üretimlerine başladık. 730 ürün çeşidimiz var. Araba için aklınıza gelebilecek her türlü ürüne taş işlemesi yapıp piyasaya sunuyoruz. Bayi olmak isteyen bir kişiye bu durum 100 bin liraya da 500 bin liraya da mal olabilir. Bu karşıdaki kişinin bütçesiyle de alakalı. Her kesimin bütçesine göre daha küçük ya da daha büyük işletmeler şeklinde yönlendirmeler yapmayı düşünüyoruz. Kendim de kadın girişimciyim ve fabrikamızda sadece kadınlar çalışıyor. Evden çalışmak isteyen kadınlar oluyor ve biz onlara ürün gönderiyoruz. Tamamen kadınları desteklemek amaçlı geliştirilen bir proje"
DÖNER MARKASI BAYİLİĞİ: 300 BİN LİRADAN BAŞLIYORBayilik bedeli 300 bin liradan başlayan bir döner markası ise ortaklarına 'halis döner satma' imkanı sunuyor.Şirket yöneticisi Ayhan Serinrüzgar şu bilgileri paylaştı: "4 senedir bu işletmelerin başındayız. Yaprak dönerden burger ürettik. Burgerde 2018, 2019, 2020, 2021 Türkiye birincisi olmuş iyi bir markayız. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şubeleşme çalışmalarımızı geliştirmek için fuara katıldık. Toplamda 5 üyemiz var ikisi de franchise. Yeni üyeler bulmayı hedefliyoruz. Şu anki gidişatımız gayet iyi. Bizim ürünümüz yaprak dönerden yapıldığı için diğer piyasadakilerle bir değil. Burgerimizin içinde kıyma yok. 2 yaşın altındaki danalardan sağladığımız etleri kullanıyoruz. Ve kuyruk yağı da kullanmıyoruz. Bir bayi açmanın bedeli metrekare ya da lokasyona göre değişiyor. Öncelikle bayi açmak isteyen kişinin, işi bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa da bizi tanıması gerekiyor. Dışarıdan gelen kişiye, 'Al bu senin isim hakkın' demiyoruz. Bizim akademik kariyerli arkadaşlarımızın eğitimlerinden geçiyorlar. Daha sonra da usta-garson kadromuzu kuruyoruz. Tüm bunların ardından fiyat konuşuyoruz"
KURUYEMİŞÇİ AÇMAK: 800 BİN LİRAFuarda ilk kez görücüye çıkan markalardan birisi de kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteriyor. 35 bayisi bulunan şirketin Genel Müdürü Cemre Yenibeken ise şu bilgileri verdi; "Biz bayilerimizin büyümesini sağlamak adına buradayız. Bu bizim ilk fuarımız, o yüzden de çok heyecanlıyız. Üye sayımızı artırmak için buranın doğru olduğunu düşündük. Şu an 35 tane bayimiz var. Hedefimiz 2023’e kadar 100’e kadar çıkmak. Maliyetler son zamanlarda biraz arttı. Her şeyi dahil bir bayi açmak 800 bin lirayı buluyor"
TÜRK MUTFAĞI AĞIRLIKLI RESTORAN: ANAHTAR TESLİM 800 BİN LİRA25 yıllık bir restoran zinciri markası ise bayilerine kazancın yanı sıra 'lezzet' vadediyor. 'Marka'nın yöneticilerinden Muhammet Akay en çok İranlı ve Suriyelilerden talep geldiğini anlatıyor; "Türkiye genelinde 32 şubemiz var. Ürünlerimiz tavuk ve kırmızı et üzerine. İlk defa bu fuara katıldık. Yeni bayileri bünyemize katarak markamızı ilerletmek istiyoruz. 32 şubenin 20 tanesi bize ait, 12 tanesi de franchise. Fuar başladığından beri de yoğun talep olduğunu görüyoruz. İran, Libya, Suriye vatandaşlarını talep gösteriyor. Genellikle bu kesimle görüştük. İran’dan iki kişi fuardan sonra gelip bizi tekrar ziyaret etmek istedi. İran’a bizim markamızın restoranını açmak istiyorlar. 800 bin liraya bir dükkanı anahtar teslim alabiliyorsunuz. Biz 2021 yılı için aslında Türkiye genelinde 30 şube açmak istiyorduk ama pandemiden dolayı bunu askıya aldık. 2022 yılı içinde toplam 60 şubeye ulaşma hedefimiz var"
KAHVE DÜKKANI: 700 BİN LİRADAN BAŞLIYORFuarda dikkat çeken markalardan birisi de kahve bayiliği üzerine hizmet veren marka. Marka'nın yöneticisi Naim Koca şu bilgileri verdi "19 yıldır sektör içerisindeyim. Biz A’dan Z’ye kafe-restoran üzerine kurulmuş bütün gıda ürünlerinin üreticisiyiz. Ekipmanlarımızı İtalya’dan ihraç ediyoruz. Fuarlara yılın belirli dönemlerinde katılıyoruz. Burada insanlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. Türkiye’de 2011 yılında 310 gram kahve tüketilirken şu an bin 650 gram civarına kadar çıktı. 2016 yılında bu rakam, bin 350 gram civarındaydı. Sektörde de başı çeken firmalardanız. Kendi markalarımız var birkaç tane bunlardan da tabii ki bayilik veriyoruz. Şu an bir dükkan açmak 700 bin liradan başlayıp 7 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Müşteri bütçesine göre davranıyoruz. Kendi ekipmanı ile kurmak isterse de ona danışmanlık veriyoruz"
KARAVAN SATIŞ VE DANIŞMANLIK OFİSİ: 30 BİN LİRASalgınla birlikte hayatımızda daha fazla yer alan karavanlarla ilgili firmalar da fuarda dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Kamil Köksal'a ait 'yerli' marka. Köksal firmaları ve bayilik sistemleri ile ilgili şunları söylüyor "Tasarım İsviçre’de yapılıyor ancak üretimini biz burada yerli imkanlarla yapıyoruz. Markamızı bayilik sistemi ile daha güçlü hale getirmek için de bu fuara katıldık. Farklı bölgelerden bayilik teklifleri alıyoruz. Ancak biz bayiliklerimiz konusunda biraz titiz davranmak istiyoruz. Bu işten anlayan ve cidden yapmak isteyen, insan ilişkileri iyi kişilerle yolumuza devam etmek istiyoruz. 5 senedir bu işi yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde karavana talebin bu kadar yüksek olmasını beklemiyorduk. Bir müşterimiz şu an kiralık karavan bulamadığını söyledi. Talep o kadar arttı ki bu sonuç bize de sürpriz oldu. Gerçi insanlar artık karavan kiralamak yerine direkt satın almayı daha mantıklı buluyorlar. Bizim karavanlarımız şu an 70-80 bin bandında. Araç fiyatlarına göre oldukça uygun bir fiyata geliyor. 10-20 sene kullanabileceği bir karavanı oluyor. Şu an franchise bedeli için 30 bin lira talep ediyoruz. Normalde biz bu rakamı yüz bin lira olarak belirlemiştik fakat düşürdük, çünkü daha çok insan ulaşmak istiyoruz"