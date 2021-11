Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

KARAVAN SATIŞ VE DANIŞMANLIK OFİSİ: 30 BİN LİRASalgınla birlikte hayatımızda daha fazla yer alan karavanlarla ilgili firmalar da fuarda dikkat çekiyor. Onlardan birisi de Kamil Köksal'a ait 'yerli' marka. Köksal firmaları ve bayilik sistemleri ile ilgili şunları söylüyor "Tasarım İsviçre’de yapılıyor ancak üretimini biz burada yerli imkanlarla yapıyoruz. Markamızı bayilik sistemi ile daha güçlü hale getirmek için de bu fuara katıldık. Farklı bölgelerden bayilik teklifleri alıyoruz. Ancak biz bayiliklerimiz konusunda biraz titiz davranmak istiyoruz. Bu işten anlayan ve cidden yapmak isteyen, insan ilişkileri iyi kişilerle yolumuza devam etmek istiyoruz. 5 senedir bu işi yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde karavana talebin bu kadar yüksek olmasını beklemiyorduk. Bir müşterimiz şu an kiralık karavan bulamadığını söyledi. Talep o kadar arttı ki bu sonuç bize de sürpriz oldu. Gerçi insanlar artık karavan kiralamak yerine direkt satın almayı daha mantıklı buluyorlar. Bizim karavanlarımız şu an 70-80 bin bandında. Araç fiyatlarına göre oldukça uygun bir fiyata geliyor. 10-20 sene kullanabileceği bir karavanı oluyor. Şu an franchise bedeli için 30 bin lira talep ediyoruz. Normalde biz bu rakamı yüz bin lira olarak belirlemiştik fakat düşürdük, çünkü daha çok insan ulaşmak istiyoruz"