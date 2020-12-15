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Haber GiriÅŸ: 15 AralÄ±k 2020 - 11:30 | 

Kendi halinde emekli Adriana

GeÃ§en yÄ±l, uzun sÃ¼re en Ã¼nlÃ¼ tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu Victoria's Secret firmasÄ±ndan ayrÄ±lan Adriana Lima, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle biraz zorunlu da olsa emeklilik gÃ¼nlerinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Backgrid USA

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Firmadan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kariyerine devam eden 39 yaÅŸÄ±ndaki Lima, uzun sÃ¼redir Miami'deki evinde karantinada.

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Lima, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Marko Jaric ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ±ndan biri olan 8 yaÅŸÄ±ndaki Sienna ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Miami'de objektiflere takÄ±lan Lima'nÄ±n spor kÄ±yafetleri ve terlik giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¼nlÃ¼k egzersizini tamamlayan Lima, virÃ¼sten korunmak iÃ§in de siyah bir maske taktÄ±.

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Genellikle bakÄ±mlÄ± haliyle objektiflere takÄ±lan Ã¼nlÃ¼ modelin bu kez gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafetler iÃ§inde ve makyajsÄ±z olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

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Â Son olarak TÃ¼rk sevgilileri Metin Hara ve ardÄ±ndan Emir Uyar ile iliÅŸkisiyle gÃ¼ndeme gelen Lima, uzun sÃ¼redir bÃ¼tÃ¼n vaktini iki kÄ±zÄ±na ayÄ±rÄ±yor.

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Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan da yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla Lima, Miami'deki evini tadilattan geÃ§iriyor.

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Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

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Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da GraÃ§a Lima'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doÄŸdu.

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Dar gelirli ve Ã§ok dindar bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Lima.

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Daha 6 aylÄ±kken babasÄ± onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalÄ±ÄŸa henÃ¼z hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kapÄ±yÄ± Ã§arpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle baÅŸ baÅŸa kaldÄ± henÃ¼z bebek olan Lima.

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Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.

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Â Adriana Lima kÃ¼Ã§Ã¼kken dans etmekten ve spor yapmaktan hoÅŸlanÄ±rdÄ±. Annesi de onu yeteneklerine gÃ¶re yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.

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Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.

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Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.

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Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan geÃ§en yÄ±lki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.

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Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.

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Adriana Lima, gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkileriyle de hep gÃ¼ndemde oldu. YÄ±llar Ã¶nce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesi olay olmuÅŸtu. Bunu gerÃ§ekten de yaptÄ±.

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KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.

EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.

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Â Adriana Lima, servetinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hayÄ±r iÅŸlerinde kullanÄ±yor. DoÄŸduÄŸu Bahia'daki bir yetimler yurduna yardÄ±m ediyor, binanÄ±n bakÄ±m ve tamir masraflarÄ±na katkÄ±da bulunuyor.

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