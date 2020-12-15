Kendi halinde emekli Adriana
GeÃ§en yÄ±l, uzun sÃ¼re en Ã¼nlÃ¼ tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu Victoria's Secret firmasÄ±ndan ayrÄ±lan Adriana Lima, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle biraz zorunlu da olsa emeklilik gÃ¼nlerinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.
Backgrid USA
Miami'de objektiflere takÄ±lan Lima'nÄ±n spor kÄ±yafetleri ve terlik giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¼nlÃ¼k egzersizini tamamlayan Lima, virÃ¼sten korunmak iÃ§in de siyah bir maske taktÄ±.
Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.
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Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.
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Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.
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Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.
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Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.
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KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.
EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.
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