Kendi annesi yok, ona sığındı

Tahtın gelecekteki sahipleri Prens William ile eşi Kate Middleton ise her ne kadar bundan çok etkilense de günlük hayatlarını aksatmadan sürdürüp görevlerini de yerine getirmek zorunda. Epeydir kardeşi Harry ile arasının iyi olmadığı bilinen Prens William ise belki de bu olup bitenlerden en çok etkilenen kişi.