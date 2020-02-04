Kendi annesi yok, ona sığındı

İngiliz kraliyet ailesi şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Bir yanda Prens Charles'ın ortanca kardeşi Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yanda Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılma kararı derken Saray'ır kapalı kapıları ardında yüksek bir gerilim yaşanıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, AP
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İngiliz kraliyet ailesi şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Bir yanda Prens Charles'ın ortanca kardeşi Andrew'nun adının karıştığı skandal, diğer yanda Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılma kararı derken Saray'ın kapalı kapıları ardında yüksek bir gerilim yaşanıyor.
2
Tahtın gelecekteki sahipleri Prens William ile eşi Kate Middleton ise her ne kadar bundan çok etkilense de günlük hayatlarını aksatmadan sürdürüp görevlerini de yerine getirmek zorunda. Epeydir kardeşi Harry ile arasının iyi olmadığı bilinen Prens William ise belki de bu olup bitenlerden en çok etkilenen kişi.
3
Annesi Prenses Diana'yı henüz 15 yaşında yetişme çağındayken kaybeden Prens William, iki yıl öncesine kadar en yakın dostu ve dert ortağı olan kardeşi Harry'yi de bir anlamda kaybetti. Onun bu zor döneminde en büyük destek ise eşinin annesi Carole Middleton'dan geliyor.
4
İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.
5
İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor.
6
Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.
7
Uzmanlara göre Middletonlar, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.