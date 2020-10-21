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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 16:09 | 

'Dantel davası' tatlıya bağlandı

Dünyanın 30 yaşın altında en çok para kazanan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın, 'Dantel davası' sonuca vardı.

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1DAVA AÇILMIŞTI
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DAVA AÇILMIŞTI

Kylie Jenner'ın iç çamaşırı şirketi ile kendisinden davacı olan iç çamaşırı şirketi bir anlaşmaya vardı.

2DANTEL DESENİ MAHKEMEYE TAŞINDI
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DANTEL DESENİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Bu yılın ocak ayında, Klauber Brothers adlı iç çamaşırı firması, kendilerine ait bir dantel desenini izinsiz olarak koleksiyonuna ekleyip bunun satışından kazanç sağladığı gerekçesiyle Kylie Jenner'ın şirketine karşı dava açmıştı.

3ABLASI KENDALL İLE BİRLİKTE TASARLADILAR
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ABLASI KENDALL İLE BİRLİKTE TASARLADILAR

Firmanın iddiasına göre, Kylie+Kendall adlı iç çamaşırı koleksiyonunda yer alan bir tasarımda kendilerine özel olarak hazırlanan bir dantel deseni kullanıldı.

4İZİNSİZ KULLANILDI İDDİASI
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İZİNSİZ KULLANILDI İDDİASI

Firma da kendilerine ait bir parçayı izinsiz olarak alıp kullandığı için Kylie Jenner'ın şirketine dava açtı. Bu parçanın satışından elde edilen tüm geliri de talep etti. 

5İKİ FİRMA ANLAŞMAYA VARDI
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İKİ FİRMA ANLAŞMAYA VARDI

Fakat mahkeme dokümanlarına göre, Kylie Jenner'ın firması ile aleyhte dava açan Klauber Brothers firması arasında miktarı açıklanmayan maddi bir anlaşmaya varıldı.

6ARTIK ONLINE SATILMIYOR
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ARTIK ONLINE SATILMIYOR

Davaya konu olan bu ürün, Kylie Jenner'ın internet sitesinde 18 dolara uzun süre satıldı. Fakat bu parça şu anda online olarak satışta değil.

7SAHTE GELİR İDDİASIYLA BASINA KONU OLDU
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SAHTE GELİR İDDİASIYLA BASINA KONU OLDU

Kylie Jenner, bundan birkaç ay önce de "sahte geliri" nedeniyle basına konu olmuştu.

8FORBES DERGİSİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
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FORBES DERGİSİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Amerikan Forbes dergisi, üst üste iki yıl servetini kendi yapan genç milyarder olarak ilan ettiği Jenner'ın gelirinin sahte olduğunu ileri sürmüştü.

9İDDİALAR ARKA ARKAYA
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İDDİALAR ARKA ARKAYA

 Dergi, resmi internet sitesinde, Kylie Jenner'ın servetinin gerçek olmadığını, kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar geliri olmadığını iddia etti. 

10SATIŞTAN SONRA İDDİALAR BAŞLADI
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SATIŞTAN SONRA İDDİALAR BAŞLADI

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar bir dolarlık anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Derginin iddialarına göre, tüm gerçekler bu satıştan sonra ortaya çıktı. 

11JENNER YALANLADI
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JENNER YALANLADI

Kylie Jenner ise tüm bu iddiaları yalanladı. 23 yaşındaki Jenner, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda güzel bir kızı ve başarılı bir işi olduğunu belirterek "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye yazdı. Kylie Jenner, Forbes dergisinin iddialarının kanıtlanmamış varsayımlara dayandığını da savundu.

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