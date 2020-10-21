'Dantel davası' tatlıya bağlandı

Dünyanın 30 yaşın altında en çok para kazanan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın, 'Dantel davası' sonuca vardı.
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DAVA AÇILMIŞTI
Kylie Jenner'ın iç çamaşırı şirketi ile kendisinden davacı olan iç çamaşırı şirketi bir anlaşmaya vardı.
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DANTEL DESENİ MAHKEMEYE TAŞINDI
Bu yılın ocak ayında, Klauber Brothers adlı iç çamaşırı firması, kendilerine ait bir dantel desenini izinsiz olarak koleksiyonuna ekleyip bunun satışından kazanç sağladığı gerekçesiyle Kylie Jenner'ın şirketine karşı dava açmıştı.
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ABLASI KENDALL İLE BİRLİKTE TASARLADILAR
Firmanın iddiasına göre, Kylie+Kendall adlı iç çamaşırı koleksiyonunda yer alan bir tasarımda kendilerine özel olarak hazırlanan bir dantel deseni kullanıldı.
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İZİNSİZ KULLANILDI İDDİASI
Firma da kendilerine ait bir parçayı izinsiz olarak alıp kullandığı için Kylie Jenner'ın şirketine dava açtı. Bu parçanın satışından elde edilen tüm geliri de talep etti.
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İKİ FİRMA ANLAŞMAYA VARDI
Fakat mahkeme dokümanlarına göre, Kylie Jenner'ın firması ile aleyhte dava açan Klauber Brothers firması arasında miktarı açıklanmayan maddi bir anlaşmaya varıldı.
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ARTIK ONLINE SATILMIYOR
Davaya konu olan bu ürün, Kylie Jenner'ın internet sitesinde 18 dolara uzun süre satıldı. Fakat bu parça şu anda online olarak satışta değil.
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SAHTE GELİR İDDİASIYLA BASINA KONU OLDU
Kylie Jenner, bundan birkaç ay önce de "sahte geliri" nedeniyle basına konu olmuştu.
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FORBES DERGİSİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Amerikan Forbes dergisi, üst üste iki yıl servetini kendi yapan genç milyarder olarak ilan ettiği Jenner'ın gelirinin sahte olduğunu ileri sürmüştü.
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İDDİALAR ARKA ARKAYA
Dergi, resmi internet sitesinde, Kylie Jenner'ın servetinin gerçek olmadığını, kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar geliri olmadığını iddia etti.
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SATIŞTAN SONRA İDDİALAR BAŞLADI
Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar bir dolarlık anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Derginin iddialarına göre, tüm gerçekler bu satıştan sonra ortaya çıktı.
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JENNER YALANLADI
Kylie Jenner ise tüm bu iddiaları yalanladı. 23 yaşındaki Jenner, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda güzel bir kızı ve başarılı bir işi olduğunu belirterek "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye yazdı. Kylie Jenner, Forbes dergisinin iddialarının kanıtlanmamış varsayımlara dayandığını da savundu.