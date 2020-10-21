'Dantel davası' tatlıya bağlandı

JENNER YALANLADI Kylie Jenner ise tüm bu iddiaları yalanladı. 23 yaşındaki Jenner, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda güzel bir kızı ve başarılı bir işi olduğunu belirterek "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye yazdı. Kylie Jenner, Forbes dergisinin iddialarının kanıtlanmamış varsayımlara dayandığını da savundu.