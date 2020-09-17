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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 09:21 | 

Kendall Jenner uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti

Hayatlarını göz önünde yaşayan Kardashian- Jenner ailesinin en gizemli üyesi, hakkında bilinmeyen bir gerçeği itiraf etti.

Mega News Agency, Splash News

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1PROGRAMA KONUK OLDU
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PROGRAMA KONUK OLDU

Ablalarının aksine özel yaşamını daha dikkatli yaşamaya çalışan ailenin en ketum üyesi Kendall Jenner, uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.

2ABLASIYLA BİRLİKTE KONUK OLDU
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ABLASIYLA BİRLİKTE KONUK OLDU

Ünlü oyuncu Goldie Hawn'ın iki çocuğu Kate Hudson ve Oliver Hudson'un "Sibling Rivalry adlı podcast yayınına Kendall Jenner ile ablası Kourtney Kardashian konuk oldu.

3HANGİNİZ BAĞIMLI OLURDU
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'HANGİNİZ BAĞIMLI OLURDU'

Oliver Hudson sohbet sırasında "Eğer ailenizde bir uyuşturucu bağımlısı olsaydı bu kim olurdu?" diye sordu.

4HİÇ DÜŞÜNMEDEN YANIT VERDİ
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HİÇ DÜŞÜNMEDEN YANIT VERDİ

Bu soruya Kourtney Kardashian hiç düşünmeen "Kendall" diye yanıt verdi.

5İLK KEZ SÖYLÜYORUM
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İLK KEZ SÖYLÜYORUM

Daha sonra da 24 yaşındaki Kendall Jenner "Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Bunu kimse bilmez. İlk kez burada söylüyorum" diye konuştu.  Bu ilginç soru ailenin en sakin üyesi kim sorusunun ardından geldi. Kourtney ve Kendall "Kylie Jenner" diye yanıtını verdi. Sonra da küçük kardeşei Kylie'nin kimseyi yargılamadığını belirtti.

6KIM KARDASHIAN DA İTİRAF ETTİ
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KIM KARDASHIAN DA İTİRAF ETTİ

Fakat ailenin geçmişine bakıldığında uyuşturucu kullanan tek kişi Kendall Jenner değil. Ablası Kim Kardashian da hayatının en önemli iki olayı sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğunu yıllar sonra itiraf etmişti. 2000 yılında ilk kocası Damon Thomas ile evlendiğinde ve 2003 yılında çok konuşulan yatak odası kasedinin çekimi sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğunu itiraf etmişti Kim Kardashian. 

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