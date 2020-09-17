Kendall Jenner uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti

İLK KEZ SÖYLÜYORUM Daha sonra da 24 yaşındaki Kendall Jenner "Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Bunu kimse bilmez. İlk kez burada söylüyorum" diye konuştu. Bu ilginç soru ailenin en sakin üyesi kim sorusunun ardından geldi. Kourtney ve Kendall "Kylie Jenner" diye yanıtını verdi. Sonra da küçük kardeşei Kylie'nin kimseyi yargılamadığını belirtti.