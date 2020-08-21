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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 14:00 | 

Kendall Jenner ile Devin Booker merdivende yakalandı

Doğup büyüdüğü ailenin aksine özel hayatını olabildiğine kameralardan ve kamuoyunun gözünden uzakta yaşamak isteyen model Kendall Jenner, önceki akşam bir yemekten çıkarken görüntülendi.

Backgrid USA, Splash News

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1ÖZEL HAYATINI SIR GİBİ SAKLIYORDU
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ÖZEL HAYATINI SIR GİBİ SAKLIYORDU

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Kendall Jenner ile basketbolcu Devin Booker, romantik Plaj kaçamağında objektiflere takıldı. 

Backgrid USA

2ROMANTİK DAKİKALAR
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ROMANTİK DAKİKALAR

Gözlerden uzak olmak isteyen çift bir villanın merdivenlerinde romantik anlar yaşadı.

3SAKİNCE İÇERİ GİRDİ
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SAKİNCE İÇERİ GİRDİ

 Jenner, görüntülendiklerini fark ettikten sonra yerinden kalkıp sakin adımlarla merdivenleri çıktı ve içeri girdi.

4BU KEZ YAKALANDI
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BU KEZ YAKALANDI

Özel hayatını hep meraklı gözlerden saklayan Jenner bu kez objektiflere yakalandı.

5GÖRÜNTÜLENMEKTEN HOŞLANMADI
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GÖRÜNTÜLENMEKTEN HOŞLANMADI

Booker ve Jenner, Malibu'da lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.

6HEMEN ARKASINDAN DA BOOKER ÇIKTI
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HEMEN ARKASINDAN DA BOOKER ÇIKTI

Yüzünü saklamaya çalışan Jenner'ın hemen arkasından da NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Armani Booker, restorandan çıktı.

7FLAŞLAR ARDI ARDINA PATLADI
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FLAŞLAR ARDI ARDINA PATLADI

Booker da tıpkı Jenner gibi görüntülenmekten rahatsız oldu. İkili patlayan flaşlardan yüzlerini saklayarak araca binip restorandan uzaklaştı. 

8YENİ AŞK MI
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YENİ AŞK MI?

Kendall Jenner ile Devin Booker'ın bu gizli buluşması da "Acaba ikili arasında gizli bir aşk mı var?" sorularını akıllara getirdi. 

9HİÇ EL ELE GÖRÜNTÜLENMEDİ
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HİÇ EL ELE GÖRÜNTÜLENMEDİ

Bugüne kadar hiçbir sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenmeyen, özel hayatı konusunda ser verip sır vermeyen Kendall Jenner'ın yine aynı taktiği izlediği konuşulmaya başlandı.

10ROMANTİK GÖRÜNTÜ
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ROMANTİK GÖRÜNTÜ

Kariyerinin en parlak dönemlerinde olmasına rağmen birçok meslektaşının aksine özel hayatını bir sır gibi gizleyen top model Kendall Jenner'ın bu yılın şubat ayında Luka Sabbat ile yakınlaşması da olay olmuştu. 24 yaşındaki Jenner, görev aldığı defile sonrası gittiği partide, model ve aktör Luka Sabbat ile çekilen bu pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın yakın arkadaşı olan Bella Hadid de bu poza kendi sosyal medya sayfasının hikayeler bölümünde yer verdi.

11SADECE ARKADAŞ
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SADECE ARKADAŞ

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen ve ünlü modellerin podyuma çıktığı defile sonrası çekilen bu poz "Kendall'ın yeni romantik ilişkisi mi?" yorumlarına neden oldu. Çiftin biraz sonra birbirlerinin dudaklarına öpücük konduracakmış gibi göründüğü bu pozu Jenner'ın hayranlarını da heyecanlandırdı. Fakat daha sonra ikilinin çok iyi arkadaş olduğu söylendi.

12KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ
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KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ

24 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı.

13HIZLI YÜKSELİŞ
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HIZLI YÜKSELİŞ

Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.

14AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL
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AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL

Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor. 

15FARKLI BİR YOL ÇİZDİ
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FARKLI BİR YOL ÇİZDİ

Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.

16ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI
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ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI

24 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değil. 

17SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER
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SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER

Geçen yıl Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Uzun lafın kısası Kendall Jenner aşk hayatını kararlı bir şekilde herkesten saklıyor. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermiyor.

18ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI
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ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.

19SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI
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SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı.

20HİÇ KONUŞMADI
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HİÇ KONUŞMADI

Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.

21İKİ KİŞİ ARASINDA
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'İKİ KİŞİ ARASINDA'

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.

22GİZEMLİ OLMAK İYİDİR
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'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.

23KARARLI TUTUM
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KARARLI TUTUM

Özetle görünüşe göre Kendall Jenner, özel hayatının üzerindeki gizem perdesini kaldırmamaya hatta bunun keyfini sürmeye kararlı... 

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