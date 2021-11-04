Kendall Jenner 26 yaşına girdi, sevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını
Moda dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Kendall Jenner, 3 Kasım'da 26 yaşına girdi. Hem sevgilisi Devin Booker, hem ailesi hem de arkadaşlarıyla bir araya gelip yeni yaşını da kutladı Jenner.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SOSYAL MEDYADAN YENİ YAŞINI KUTLADILAR
Sevgilisi Booker başta olmak üzere annesi Kris Jenner, ablaları Kim, Kourtney ve Khloe ile kardeşi Kylie sosyal medya hesaplarından da ünlü modelin yeni yaşını kutladı.
2
'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI'
Kendall Jenner'ın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Devin Booker, birlikte çekilen iki fotoğraflarını Instagram hesabında "en güzel kadın" mesajıyla paylaştı. Bu, Jenner'ın ilk kez bu kadar göz önünde yaşadığı ilişkisi. Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı şovda kamera karşısına geçen, sonra da moda dünyasında adını duyuran Jenner, bugüne kadar sevgililerini meraklı bakışlardan gizliyordu. Ama bu kez kuralı bozdu.
3
BİR ÖZ, DÖRT TANE ÜVEY KARDEŞİ BULUNUYOR
Kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyen Kendall Jenner, 3 Kasım 1995'te Los Angeles'ta dünyaya geldi. Eski bir olimpik sporcu olan sonradan cinsiyet değiştirip Caitlyn adını alan Bruce Jenner ile Kris Jenner'ın kızı olan Kendall'ın bir öz dört tane de üvey kardeşi bulunuyor. Kylie Jenner'ın öz ablası olan Kendall, Kim, Kourtney, Khloe ve Rob Kardashian'ın da üvey kardeşi.
4
TV'DEN MODA DÜNYASINA
Tüm ailesiyle birlikte Keeping Up with the Kardashians adındaki televizyon programı küçük yaşta tanınan Kendall Jenner daha sonra moda dünyasına adım attı.
5
LOS ANGELES'TA BÜYÜDÜ
Çocukluğu, Calabasas, Los Angeles'de geçti. Burada Sierra Canyon Okulu'nda eğitim aldı ve 2014 yılında mezun oldu.
6
ASLINDA MODELLİK KARİYERİ 13 YAŞINDA BAŞLADI
Her ne kadar 2000'lerin ikinci yarısından itibaren top model olarak adını duyursa da bu alandaki ilk deneyimini 13 yaşındayken yaptı Kendall Jenner.
7
KAPAK POZLARI VERDİ
İlk olarak kız kardeşi Kylie ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Wilhelmina Models modellik ajansı ile anlaşarak modellik kariyerine başladı. Teen Vogue, Seventeen dergileri için çekim yaptı.
8
STİL ELÇİSİ
2011 yılında kız kardeşi Kylie ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçildiler. 2011 yılında Kendall, Miss Vogue kapağını süsleyen ikinci model oldu. 2012 yılında ise Teen Vogue dergisine kapak oldu.
9
TASARIM DA YAPIYORLAR
Kendall ve kız kardeşi Kylie, moda tasarımı dünyasına atıldılar, Kendall & Kylie adında bir giyim markası yarattılar. Ardından, Steve Madden — Madden Girl markası için aksesuar ve ayakkabı tasarladılar.
10
ÜNLÜ FİRMALARIN KOLEKSİYONLARINI TANITTI
2014 yılının baharında Kendall, New York Moda Haftası'nda ünlü tasarımcıların koleksiyonlarının tanıtımında görev aldı.
11
TANINMIŞ MARKALARIN REKLAM YÜZÜ
2015 yılında Harper's Bazaar, GQ ve Marie Claire Endonezya dergilerinin kapağında yer alan Kendall, Calvin Klein markasının yeni yüzü seçildi.
12
ANTALYA'DA PODYUMA ÇIKTI
Aynı yılın haziran ayında Türkiye'ye gelen Kendall, Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı. Burada beş farklı giysi içinde beş kez yürüdü.
13
EN ZENGİN MODEL
Jenner, Forbes en çok kazanan modeller listesinde 2018'in en zengin modeli seçildi.