Kendall Jenner 26 yaşına girdi, sevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI' Kendall Jenner'ın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Devin Booker, birlikte çekilen iki fotoğraflarını Instagram hesabında "en güzel kadın" mesajıyla paylaştı. Bu, Jenner'ın ilk kez bu kadar göz önünde yaşadığı ilişkisi. Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı şovda kamera karşısına geçen, sonra da moda dünyasında adını duyuran Jenner, bugüne kadar sevgililerini meraklı bakışlardan gizliyordu. Ama bu kez kuralı bozdu.