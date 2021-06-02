Kenan Sofuoğlu'dan duygusal sözler... Abilerini, babasını kaybetti: En ağırı evlat acısıymış

'KÖTÜ GECELERİN İLKİYDİ' O gece yaşayacağımız kötü gecelerin ilkiydi. Daha neler yaşadık sonrasında... 24 yaşındaydı ama her şey onun elindeydi. Arabasına kadar satıp beni Avrupa'ya gönderen kişiydi. Evimizin önünde karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Babamın yanında tamirhanede büyüdü. Hayatı motor üzerinde geçti. Biz üç kardeş de yarışıyorduk. Ailemize herkes şunu derdi: Neden üçünü de yarıştırıyordunuz, hiç korkmuyorsunuz?