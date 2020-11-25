Kenan Işık’a ne olmuştu? İşte Kenan Işık’ın son durumu ile ilgili sevindiren gelişme

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.