Kenan Işık’a ne olmuştu? İşte Kenan Işık’ın son durumu ile ilgili sevindiren gelişme
Kenan Işık’ın son durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı Kenan Işık'ın sevenlerine duyuruldu. Uzun bir süredir bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık, iletişim kurmaya başladı. Peki, Kenan Işık’a ne olmuştu? Kenan Işık ne zamanda beri iletişime kapalıydı?
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Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.
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Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.
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KENAN IŞIK’TAN HABER VAR
Sevenlerinin zaman zaman son durumunu merak ettiği Kenan Işık’tan bu kez müjdeli bir haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.
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Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.