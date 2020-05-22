'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' demişti... Hande Ataizi'den açıklama geldi

Hande Ataizi, gündem yaratan “Sokaktan geçen adamı al, Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine koy, daha iyi oynar” açıklaması hakkında konuştu:
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“Ben Kenan’ı seviyorum. Katıldığım programda ‘Kıvanç mı, Kenan mı?’ diye sordular. Kıvanç’ı beğendiğimi, Kenan’ın belli karakterlerde oynadığını söyledim, olay buraya geldi. Biraz patavatsızlık ettim.”
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Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu zaman zaman birlikte oyunlar oynadı.
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EVLİLİK BİR SÜRE DAHA ERTELENDİ
Dinç Aydoğdu ile nikah masasına oturacağı bilinen Hande Ataizi evlilik planlarının bir süre daha ertelendiğini açıkladı.