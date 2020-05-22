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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 10:37,

'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' demişti... Hande Ataizi'den açıklama geldi

Hande Ataizi, 0-14 yaş çocuklara verilen sokağa çıkma izninde oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka Parkı’nda görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Hande Ataizi, gündem yaratan “Sokaktan geçen adamı al, Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine koy, daha iyi oynar” açıklaması hakkında konuştu:

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“Ben Kenan’ı seviyorum. Katıldığım programda ‘Kıvanç mı, Kenan mı?’ diye sordular. Kıvanç’ı beğendiğimi, Kenan’ın belli karakterlerde oynadığını söyledim, olay buraya geldi. Biraz patavatsızlık ettim.”

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Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu zaman zaman birlikte oyunlar oynadı.

4EVLİLİK BİR SÜRE DAHA ERTELENDİ
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EVLİLİK BİR SÜRE DAHA ERTELENDİ

Dinç Aydoğdu ile nikah masasına oturacağı bilinen Hande Ataizi evlilik planlarının bir süre daha ertelendiğini açıkladı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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