Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'da jest

Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.
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Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.
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Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı
Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.
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Marmaris’i çok seven Kenan İmirzalıoğlu 2018’de, Selimiye’den 2 milyon TL’ye 600 metrekarelik bu binayı almıştı.