Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'da jest

Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.