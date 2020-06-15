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Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 10:42,

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'da jest

Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.

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Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.

2Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak
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Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.

3Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı
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Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı

Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.

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Marmaris’i çok seven Kenan İmirzalıoğlu 2018’de, Selimiye’den 2 milyon TL’ye 600 metrekarelik bu binayı almıştı.

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