Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı.
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Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi."İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz."
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi. İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
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AİLESİNDEN DESTEK
İlk kez annelik heyecanı yaşayacak olan Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.
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Sağlıklı bir hamilelik geçiren Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.
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Hamileliği boyuncu araştırmalar yapan Sinem Kobal, gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrendi. Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları tamamladı.
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İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal’ın efsane dizisine gönderme ile “Selena" oldu. Kimi takipçiler ise “Selena olmaz Selen olsun” diyor.