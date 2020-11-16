Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri anlattı: Benim için yeni bir hayat başladı
Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin ile birlikte değişen hayatını anlattı. Kenan İmirzalıoğlu "Babalık, 'Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam karşılık bulduğu yerdeyim… Şu ana kadar bildiğim cümlelerle bunu anlatabilmem çok kolay değil, tamamen yeni bir hayat başladı diyebilirim.' ifadelerini kullandı.
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Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde bebek sevinci yaşamıştı. Kızı Lalin'e kavuşan İmirzalıoğlu yaşadığı mutluluğu Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.
* Sanırım 'Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam anlam bulduğu yerdeyim... Şu ana kadar bildiğim cümlelerle bunu anlatabilmem kolay değil, tamamen yeni bir hayat başladı. Tecrübeli babalar bunun başlangıç olduğunu, ileride dozajının daha artacağını söylüyor.
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* Bu da heyecanlı bir bekleyiş. Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.
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SANATA OLAN İLGİMİZ EVLİLİĞİMİZİ BESLİYOR
Sinem Kobal'la çok güzel giden bir evliliğiniz var. Eşinizle meslektaş olmanızın olumlu ve olumsuz yönleri nedir? sorusuna da cevap veren İmirzalıoğlu şunları söyledi:
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Eşinizle aynı meslekten olmanın avantajlı veya dezavantajlı olması tamamen eşinize bağlı. Sinem'in kişiliğinden dolayı ve uzun yıllar bu mesleği yaptığı için oyunculuğun zorlu taraflarının yüklerini paylaşabiliyoruz.
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Stresli anlarımızı, geç geldiğimiz günlerimizi, yorgun günlerimizi... Bir taraftan da bir işi seçerken veya çalışırken birbirimize yardımcı oluyoruz.
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Yeri geliyor birbirimizi motive ediyor, yeri geliyor herkesten daha çok eleştirebiliyoruz. Sanata olan ilgimizle birbirimizden besleniyoruz. Ne mutlu ki meslektaş çift olmanın avantajlarını yaşıyoruz.