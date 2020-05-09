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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 10:57,

Kenan İmirzalıoğlu: Kız babası oluyorum! Bebeğin ismi ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi:

"Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. inşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."

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Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi. Annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, sağlıklı bir doğum için özel hoca eşliğinde online hamile yogasına başladı.

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