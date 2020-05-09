Kenan İmirzalıoğlu: Kız babası oluyorum! Bebeğin ismi ne olacak?

Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.İmirzalıoğlu Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin dedi. Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi:Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. inşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz.Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi. Annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, sağlıklı bir doğum için özel hoca eşliğinde online hamile yogasına başladı.