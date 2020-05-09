Kenan İmirzalıoğlu: Kız babası oluyorum! Bebeğin ismi ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi:



"Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. inşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."