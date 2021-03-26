Kenan İmirzalıoğlu gazetecilerle köşe kapmaca oynadı

Evimizin çatısı iyi ki doğdun Ata Demirer ile kardeşi Cenk Demirer, anneleri Ayten Kaçar’ın doğum gününü kutladı. Kaçar’ın pastasındaki mumları üflerken çekilen fotoğraflarını ünlü komedyen şu notla paylaştı: “Sade bize değil dostlarımıza sevmeyi, insanlığı öğreten evimizin çatısı; iyi ki doğdun. Her doğum gününde kırlangıçlar gelmiş olurdu. Bu sene kar rötarına takıldılar. Bizimle idare artık.”