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Magazin
Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 07:48 | 

Kenan İmirzalıoğlu gazetecilerle köşe kapmaca oynadı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Arka kapıdan çıktı

Arka kapıdan çıktı

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Acıbadem Fulya Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Oyuncunun, hastaneye eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin’le geldiği öğrenildi. İmirzalıoğlu, görüntü vermemek için köşe kapmaca oynadı ve hastanenin arka kapısından tek başına çıktı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu, sadece el salladı. (Cenker TEZEL)

2Güzellik kampına 100 kutu pişmaniye

Güzellik kampına 100 kutu pişmaniye

Manken Duygu Çakmak, geçen yıl Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ile koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenen “Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye girmiş ve Türkiye’yi “Miss Europe” güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştı. Geçen hafta ülkemizi Lübnan’da düzenlenen “Miss Europe” güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Beyrut’a giden Çakmak, yoğun bir kamp programı geçirdiğini söyledi: “1 Nisan’da düzenlenecek final gecesinde o taç benim olacak.”

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Çakmak ayrıca jüri üyeleri ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında 100 kutu İzmit’in ünlü pişmaniyesini götürdü. Manken, “Ülkemize ait hediyeliklerden getirebileceğimizi söyleyince memleketim İzmit’in ünlü pişmaniyesini getirdim” dedi.

4Doğum gününde aile eğlencesi

Doğum gününde aile eğlencesi

Şarkıcı Alişan önceki gün eşi Buse Varol ve oğulları Burak’la Metropol İstanbul’daydı. Varol, doğum günü olduğunu ve 31 yaşına bastığını söyledi. AVM’nin içindeki eğlence alanında uzun süre vakit geçiren aile, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

5Yeni bir aşk mı

Yeni bir aşk mı

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır’ın pazarlama sektöründe çalışan Arnavut Vivi Pitarka’yla birlikte olduğu iddia edildi. Bayındır’ın Pitarka için teknede doğum günü partisi organize ettiği de öne sürüldü. Pitarka’nın ünlü futbolcunun evinde çekildiği iddia edilen fotoğrafı aşk iddialarını kuvvetlendirdi. İkili, sosyal medya hesaplarından dikkat çekmemek için birbirlerini takip etmedikleri öne sürüldü.

6Murat Evgin’den İspanyolca mesaj

Murat Evgin’den İspanyolca mesaj

Müziklerini Murat Evgin’in yaptığı, geçtiğimiz yıl Kanal D ekranında yayınlanan “Yaralı Kuşlar” dizisi “Ömer - Çalınmış Hayaller” adıyla Latin Amerika, Kolombiya, Porto Riko, Litvanya ve Bosna Hersek’ten sonra İspanya’da da yayına girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde geçirilen günleri online İspanyolca dersleri alarak değerlendiren Murat Evgin, İspanya’daki hayranlarına İspanyolca bir mesaj yayınladı. “Pajaros Heridos” (Yaralı Kuşlar) şarkısını da seslendiren Evgin’in mesajı, İspanyol TV kanalı Divinity’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

7Evimizin çatısı iyi ki doğdun

Evimizin çatısı iyi ki doğdun

Ata Demirer ile kardeşi Cenk Demirer, anneleri Ayten Kaçar’ın doğum gününü kutladı. Kaçar’ın pastasındaki mumları üflerken çekilen fotoğraflarını ünlü komedyen şu notla paylaştı: “Sade bize değil dostlarımıza sevmeyi, insanlığı öğreten evimizin çatısı; iyi ki doğdun. Her doğum gününde kırlangıçlar gelmiş olurdu. Bu sene kar rötarına takıldılar. Bizimle idare artık.”

8“Sadakatsiz”in neşe kaynağı

“Sadakatsiz”in neşe kaynağı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Derin ve Volkan’ın kızı Zeynep’i canlandıran Yaren Vera Salma, setin neşe kaynağı oldu. Dizinin başrol oyuncularından Caner Cindoruk, minik Yaren’in çekimler arasında kendisini öptüğü anları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf dizinin binlerce hayranı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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