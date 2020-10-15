Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama Sinem açıklasın!
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı.
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Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi."İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz."
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Acun Ilıcalı'nın yeni kuracağı 'Exxen' dijital platformu için de İmirzalıoğlu, "Acun başında olduğu için başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.
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AİLESİNDEN DESTEK
İlk kez annelik heyecanı yaşayacak olan Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.
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Sağlıklı bir hamilelik geçiren Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.
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Hamileliği boyuncu araştırmalar yapan Sinem Kobal, gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrendi. Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları tamamladı.
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İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal’ın efsane dizisine gönderme ile “Selena" oldu. Kimi takipçiler ise “Selena olmaz Selen olsun” diyor.