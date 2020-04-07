Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım: Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum

2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık.

Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum.

Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız "Bugünüm Sensiz Geçti"yi söylüyorum. / Happy birthday daddy, we miss you everyday