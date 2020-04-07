Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım: Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum
Bir dönemine damga vuran müzisyen Yurdaer Doğulu bugün yaşasaydı, 79. yaşını kutlayacaktı. Kendisi gibi müzisyen olan oğulları Kenan ve Ozan Doğulu babalarını doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİZİ İZLEDİĞİNİ VE KORUDUĞUNU BİLİYORUM!
7 Nisan 1941, Gaziantep doğumlu olan Yurdaer Doğulu'nun yeni yaşını çocukları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.
2
Kenan Doğulu babasına şu sözlerle seslendi;
Canım babacığım, Bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz.
3
2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık. Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız "Bugünüm Sensiz Geçti"yi söylüyorum. / Happy birthday daddy, we miss you everyday
4
Ozan Doğulu ise babasının doğum gününü paylaştığı şu mesajla kuladı;
Canımız babamız yaşasaydı bugün 79 yaşına girecekti
5
Yurdaer Doğulu kimdir
Türk Pop müziğine damga vuran Yurdaer Doğumlu 7 Nisan 1941'de Gaziantep'te dünyaya geldi.
Müziğe 9 yaşında mandolin çalarak başlayan; daha sonra kanun, bağlama, keman ve gitar çalışmaları ile devam eden Yurdaer Doğulu, ismini kısa sürede bütün Türkiye'ye duyurmuştu.
6
Yurdaer Doğulu, öğretmen Serpil Akgün ile hayatını birleştirmiş, çiftin birlikteliğinden Ozan, Kenan ve Canan adında üç çocuğu olmuştu.
7
Uluslararası yarışmalarda 3 defa Türkiye'yi temsil eden Doğulu 1987 yılında hayatını kaybetmişti.