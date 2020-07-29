Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik mesaj: Her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek ne güzel!

Doğulu, birlikte yer aldıkları karenin altına şu notu düştü:



"Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur."