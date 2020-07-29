MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik mesaj: Her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek ne güzel!
GeriMagazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik mesaj: Her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek ne güzel!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 17:36,

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik mesaj: Her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek ne güzel!

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta gerçekleşen muhteşem bir düğünle evlenmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

2
Abone Olgoogle-news

Doğulu, birlikte yer aldıkları karenin altına şu notu düştü:

"Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur."

3
Abone Olgoogle-news

"Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim... Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun...Can kenarında yerin hep sevda yanı..."

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi