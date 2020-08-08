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Magazin
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 07:00,

Kenan Doğulu ve Beren Saat sıkıntılı günleri atlattı

Ayrıldılar, ayrılacaklar derken evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte tatile çıktı. Çift Çeşme’de görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1ŞİMDİ TATİL ZAMANI
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ŞİMDİ TATİL ZAMANI

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor.

2
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Baş başa tatile çıkan çift, önceki gün Çeşme’deki Biblos Resort Alaçatı Otel’in plajında görüntülendi.

3GÜNEŞ, ŞEZLONG, KİTAP
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GÜNEŞ, ŞEZLONG, KİTAP

Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu.

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Doğulu uyuyakalırken, Saat telefonunu alıp hem kendini hem de eşini fotoğrafladı. İkili, akşamüzeri eşyalarını toplayıp odalarına döndü.

5
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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