Kenan Doğulu ve Beren Saat sıkıntılı günleri atlattı

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor. Baş başa tatile çıkan çift, önceki gün Çeşme’deki Biblos Resort Alaçatı Otel’in plajında görüntülendi.Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu. Doğulu uyuyakalırken, Saat telefonunu alıp hem kendini hem de eşini fotoğrafladı. İkili, akşamüzeri eşyalarını toplayıp odalarına döndü.