Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı: Seni seviyorum yosun gözlüm!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat’in 37’nci yaş gününü aşk dolu bir mesajla kutladı. Şarkıcı, eşinin doğum gününü; Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş.
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Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu da eşinin bu romantik sözlerine kalp emojisiyle cevap verdi.
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Saçlar lens değil
Soner Sarıkabadayı, yıllar önce uzun saçlı haliyle çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Hayranlarını bu kareyle şaşırtan şarkıcı, fotoğrafa esprili bir de not düştü: “Saçlar lens değil arkadaşlar.”
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Aynı leopar
Hazar Ergüçlü, leopar desenli kürküyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncuyla uzun süredir aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü de aynı mantoyla poz verip fotoğrafını kendi Instagram’ında yayınladı. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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Şu an gayet fitim
Yaz aylarında göbekli fotoğraflarıyla gündeme gelen Rıza Kocaoğlu azmetti, fazla kilolarından kurtuldu. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir spor salonundan çıkarken görüntülenen oyuncu, kilo konusuna gösterilen ilginin kendisini şaşırttığını söyledi: “Anlamıyorum, herkes bu konuyla ilgileniyor. Her yerde bu konuşuluyor. Ben şu an gayet fitim ve böyle kalmaya devam edeceğim.” (Sayit DURMAZ)
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Yeni yaş sürprizi
Sedef Avcı, “Şehirden Uzakta” programının çekimleri nedeniyle Hatay’da bulunan eşi Kıvanç Kasabalı’ya doğum günü sürprizi yaptı. Oğlu Can’la birlikte program setine giderek eşinin yeni yaşını kutlayan Avcı, verdikleri mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı.
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Moral alışverişi
Oyuncu Feyza Civelek, önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Rol aldığı dizi geçen hafta final yapan Civelek, “Dizi bitti, moral alışverişi yapıyorum. Hemen yeni projeleri okumaya başladım. 2-3 aya yeniden ekranda olmayı planlıyorum” dedi.
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Sonra konuşalım
Merve Boluğur, önceki akşam bir arkadaşı ile Maçka Parkı’ndaydı. Yürüyüş yapan oyuncu, bir süre sonra soğuk hava nedeniyle kapüşonunu takıp yürüyüşe öyle devam etti. Boluğur, yakında çıkaracağı albümle ilgili soruları ise “Lütfen daha sonra konuşalım. Hava esiyor” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
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Güzellik sırları ofisi açacağım
Özge Ulusoy, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Ulusoy’un 2003-2021 yılları arasında çekilen fotoğrafları paylaşılmış, kendisindeki değişim gözler önüne serilmişti. Ünlü model, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Çok güzel olmamış mı? Bu konu hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta bir ofis bile açabilirim güzellik sırları hakkında! Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor.” (Sayit DURMAZ)
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Her sabah spor
Form tutmak için uzun süredir her sabah yürüyüş yapan Pınar Sabancı, önceki gün de Bebek’te görüntülendi. Ünlülerin spor koçu Şeyda Coşkun’la çalışan Sabancı, onunla beraber Rumeli Hisarı ile Kuruçeşme arasında yürüdü. (Deniz BOY)