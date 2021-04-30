Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım: Elbet bir gün kavuşacağız, bu böyle yarım kalmayacak!

'HİÇ KISKANMADIK' "Hiç aklımıza gelmedi birbirimizi kıskanmak. Çok da güzel kadınlarla film çekti. Mesela ben hiç film setine gitmedim. Hiçbir arkadaşımın kulisine girmem. Kendilerine özel şakaları olur. Böyle bir şey varsa onu görmekten hoşlanmam. İkincisi kocana güvenmiyorsan bırakacaksın. Bana ağır gelir, yanında kim var diye sormak bile. O da sormazdı. Özgürdük aslında ama ikimiz de bir yere gitmiyorduk. Bodrum’a gidiyordu 10 günlüğüne, iki gün sonra geri dönüyordu. 'Yetti bu kadar' diyordu, demek ki huzurluyduk evimizde. Çok da eğleniyorduk. Çok iyi arkadaştık. Güven çok önemliydi. O öldükten sonra bile çantasını açmadım. O istemezdi. Biz birbirimize güvenirdik."