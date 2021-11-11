Kemal Sunal doğumgününde anılıyor! İşte Kemal Sunal'ın en güzel filmleri
Türk sinemasının duayen ismi Kemal Sunal doğumgününde özlemle anılıyor. Hababam Sınıfı'ndan Çöpçüler Kralı'na oynadığı filmlerde komik sözleri ve sahneleriyle hafızalara kazınan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damgasını vurdu. 11 Kasım 1944 yılında doğan Kemal Sunal, bu özel günde filmleriyle anılıyor. İşte Kemal Sunal'ın en güzel filmleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oynadığı karakterlerle Türk sinemasında ayrı bir yeri olan Kemal Sunal, 11 Kasım doğumgününde özlemle anılıyor. Sosyal medyada mesajlarla kutlanan Kemal Sunal'ın doğumgününe özel, en güzel Kemal Sunal filmlerini derledik. İşte Kemal Sunal'ın hayatı ve unutulmaz filmleri...
2
KEMAL SUNAL'IN HAYATI
11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulunda okuyup, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, "bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii…"sözleriyle açıklamıştı. Yüksek tahsiline İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nda başlasa da, tamamlayamadı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş fabrikasında çalıştı, ayrıca elektrikçide çıraklık yaptı. Bu günleri, "Ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım" diye açıklamıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle, birliğin düzenini bozduğu gerekçesi ile geri hizmete verildi. Usta birliğinde Armoni Mızıkası isimli moral grubuna dağıtımı olmuş, bu vesile ile Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır. Devekuşu Kabare'nin 1972-1973 mevsiminde Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gül Sunal ile 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendiler. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimlerini verdikleri iki çocukları oldu.
3
Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yöneldi. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesinde okurken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır.
4
EN GÜZEL KEMAL SUNAL FİLMLERİ
Kemal Sunal, oynadığı tiyatro oyunlarının haricinde toplam olarak 82 sinema filmi çekmiştir. İşte Kemal Sunal'ın en güzel filmleri...
Hababam Sınıfı (1975)
Çöpçüler Kralı (1978)
Üç Kağıtçı (1981)
Şabanoğlu Şaban (1977)
Tokatçı (1983)
Kibar Feyzo (1978)
Tosun Paşa (1976)
Sakar Şakir (1977)
Korkusuz Korkak (1979)
Zübük (1980)
Süt Kardeşler 1976)
Kapıcılar Kralı (1976)
Davaro (1981)
Salako (1974)
İnek Şaban (1978)
Sahte Kabadayı (1976)
Atla Gel Şaban (1984)
Şabaniye (1984)
Japon İşi (1987)
5
KEMAL SUNAL NEDEN ÖLDÜ?
Kemal Sunal, özel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü.