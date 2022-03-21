Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında bilgiler

Survivor Panorama yorumculuğundan ayrılıp Survivor Ekstra programına geçen İhsan Tarkan'ın yerine gelen isim KEmal Çzcanlı oldu. İzleyicilerin Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığı Kemal Özcanlı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında merak edilenler...
1966 doğumlu olan Kemal Özcanlı, aslen Ordu’ludur. Ayrıca sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını araladı ve ilerleyen zamanda program sunucusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Kemal Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programı yorumculuğu yapıyor.