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Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında bilgiler

#Kemal Özcanlı#Kemal Özcanlı Kimdir#Survivor Panorama

Survivor yarışmasının ardından gündüz kuşağı yayınlanan Survivor Panorama yorumcuları kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığımız Kemal Özcanlı, bundan sonraki yayınlarda İhsan Tarkan'ın yerine yorumculuk yapacak. Peki, Survivor panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

1/3Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında bilgiler

Survivor Panorama yorumculuğundan ayrılıp Survivor Ekstra programına geçen İhsan Tarkan'ın yerine gelen isim KEmal Çzcanlı oldu. İzleyicilerin Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanıdığı Kemal Özcanlı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında merak edilenler...

2/3KEMAL ÖZCANLI KİMDİR

KEMAL ÖZCANLI KİMDİR?

1966 doğumlu olan Kemal Özcanlı, aslen Ordu’ludur. Ayrıca sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını araladı ve ilerleyen zamanda program sunucusu oldu.

3/3Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında bilgiler

Geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Kemal Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programı yorumculuğu yapıyor.

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#Kemal Özcanlı#Kemal Özcanlı Kimdir#Survivor Panorama