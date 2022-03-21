Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı hakkında bilgiler

KEMAL ÖZCANLI KİMDİR?

1966 doğumlu olan Kemal Özcanlı, aslen Ordu’ludur. Ayrıca sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını araladı ve ilerleyen zamanda program sunucusu oldu.