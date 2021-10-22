Kemal Kuruçay kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

KEMAL KURUÇAY KİMDİR? Tiyatro ve sinemanın usta ismi Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.