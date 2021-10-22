Kemal Kuruçay kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Komedi film ve dizilerinde büyük başarı elde eden Kemal Kuruçay'ın vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. Geçtiğimiz yıllarda kalp krizi geçiren başarılı sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanınan ve İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizisinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularındandı. Peki, Kemal Kuruçay kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Kemal Kuruçay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...
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Kemal Kuruçay'ın hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. Türk sinema ve tiyatrosunda çok sayıda projede yer alan oyuncu Kemal Kuruçay 59 yaşında yaşamını yitirdi. Zengin Kız Fakir Oğlan, Mandıra Filozofu, Yasemince, Seksenler gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu, tiyatro kariyerine doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile başlamıştı.
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KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Tiyatro ve sinemanın usta ismi Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.
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1996'da Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.
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Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.
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2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.
Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından olan Kuruçay, hocalık yapmaya devam ediyordu.