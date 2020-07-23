Kemal Gülman, 58 yaş küçük boşanma avukatı Eda Cideli ile aşk yaşıyor

Feryal Gülman, eşinin kendisini 22 yaşındaki genç bir kadınla aldattığını söyleyerek boşanma davası açmış, 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Feryal Hanım, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti.Kemal Gülman ise iddiaları reddederek, eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı.