Kemal Gülman, 58 yaş küçük boşanma avukatı Eda Cideli ile aşk yaşıyor
88 yaşındaki Kemal Gülman’ın Eskişehir ve Monako’da birlikte görüntülendiği genç sevgilisinin, boşanma davasına bakan avukat Eda Cideli olduğu ortaya çıktı! Ünlü işadamının kendisinden 58 yaş küçük avukatıyla 1.5 yıldır aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Son yılların en büyük ve en çekişmeli boşanma davalarından biri, Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tam 7 yıldır devam ediyor.
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Feryal Gülman, eşinin kendisini 22 yaşındaki genç bir kadınla aldattığını söyleyerek boşanma davası açmış, 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Feryal Hanım, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti.Kemal Gülman ise iddiaları reddederek, eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı.
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ÖPÜCÜĞE BOĞDU
Davalar 7 yıldır sonuçlanmadı ama Kemal Gülman çoktan başka bir aşka yelken açtı. Ünlü işadamı gönlünü boşanma davasına bakan 30 yaşındaki avukat Eda Cideli’ye kaptırdı.1.5 yıldır birlikte oldukları konuşulan Kemal Gülman ve Eda Cideli, bir süre önce hem Eskişehir’de hem de Monako’da birlikte görüntülenmişti. Sevgililer önceki gün de Bodrum’da objektife takıldı.Cennet Koyu’na demirlediği lüks teknesinde Eda Cideli’yle tatil yapan Kemal Gülman, sevgilisini sık sık öpücüklere boğarak aşkını gözler önüne serdi.
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INSTAGRAM’INI KAPATTI
Bu arada müvekkiliyle aşk yaşayan Eda Cideli’nin özellikle sosyal medyada aldığı tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattığını da belirteyim.
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Kemal Gülman ve Eda Cideli, geçtiğimiz mart ayında ünlü işadamının Monako’daki evine gitti. Çift önce Nice Havalimanı’nda, ardından İstanbul Havalimanı’nda birlikte görüntülendi.