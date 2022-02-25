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Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kemal Doğulu ve kardeşleri hakkında bilgiler

#Kemal Doğulu#Kemal Doğulu Kimdir#Kemal Doğulu Kardeşleri

Kemal Doğulu merak edilen isimler arasında yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Kemal Doğulu. Peki, Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/3Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında Kemal Doğulu ve kardeşleri hakkında bilgiler

Kemal Doğulu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Jüri olduğu moda programları ile adından sıkça söz ettiren Kemal Doğulu Mersinlidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu’nun kardeşleri arasında ünlü oyuncu Kadir Doğulu’da bulunuyor.

2/3KEMAL DOĞULU KİMDİR

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Jüri üyeliğini yaptığı programlarla tanınan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. Kemal Doğulu'nun diğer kardeşlerinin isimleri Asuman, Deniz ve Mehmet'tir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, küçük yaşta kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Urfa Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Kemal Doğulu, Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yaptı.

3/3Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında Kemal Doğulu ve kardeşleri hakkında bilgiler

Hande Yener'in sıngle çalışmasının fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.

Kemal Doğulu bir dönem kendisinin jüriliğini yaptığı yarışmalardan birinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile ilişki yaşamıştı. Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, ilişkisi bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla el ele görüntülendi.

 

 

 

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