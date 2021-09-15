Kemal Doğulu: Babam bize güvenip her yere borç yapmış!

* Çocuklara küçükken sorarlar, ‘ne olmak istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum’ der. Ben ‘kuaför olacağım’ derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi. Amerika’ya gidecektim. Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul’da kaldım. Eğer babamı dinleyip Amerika’ya gitseydim şu an Scarlett Johansson’la kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir iç güdü var içimde. Burada olmaktan da mutluyum.