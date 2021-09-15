Kemal Doğulu: Babam bize güvenip her yere borç yapmış!
Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına bu hafta Kemal Doğulu konuk oldu. Özel hayatını ve geçirdiği kazayı anlatan Doğulu, ‘hayatta en mutlu olduğum yer ailemin yanı’ dedi.
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Kemal Doğulu… Mersin’de doğup çocukluk yıllarında İstanbul’a geldi. Hayalini kurduğu meslek için Amerika’ya gitmekten vazgeçti. Yıllar sonra kardeşlerini de yanına alarak ailesini İstanbul’a taşıdı. ‘Hayatta hiç zengin olmak gibi bir derdim olmadı, sadece aileme bakayım derdindeydim’ diyen ünlü isim merak edilenlerini anlattı.
İşte Kemal Doğulu’nun açıklamalarından satır başları…
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* Çocuklara küçükken sorarlar, ‘ne olmak istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum’ der. Ben ‘kuaför olacağım’ derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi. Amerika’ya gidecektim. Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul’da kaldım. Eğer babamı dinleyip Amerika’ya gitseydim şu an Scarlett Johansson’la kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir iç güdü var içimde. Burada olmaktan da mutluyum.
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Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddimiras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini anlattı; “Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok.
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Krediler alınmış etrafta borç yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz de reddimiras yaptık kardeşlerimle. Zaten bir mirası yoktu ‘bir de borçlarını ödemeyelim’ dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York’ta mülteci oldu.”
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Maddi zorluklar nedeniyle küçük yaşlarda kardeşiyle birlikte çalışmaya başlayan Doğulu, “Ben çocukken bile farkındaydım olayların. Ben, Kadir küçük yaşta çalışmaya başladık. Evde bir baba figürü yoktu, sonra ben üstlenmek zorunda kaldım. İstanbul’a geldikten sonra hepsini teker teker yanıma aldım. Benim çalışmaktan başka bir lüksüm yoktu. Hep çalışmak zorundaydım hala da çalışmak zorundayım. Sağ olsun babam sayesinde biraz azimli oldum! Para kazanma hırsım yoktu ‘sadece aileme bakayım’ derdindeydim. Mersin’de kimse kalmadı annem de artık İstanbul’da yaşıyor.”
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2017 yılında oturduğu evin merdivenlerinden düşüp, ölüm tehlikesi atlatan ünlü isim ‘intihar etti’ haberlerini yalanladı.“Cihangir’de bir evde oturuyordum. Dükkânda randevularım vardı. Hazırlandığımı hatırlıyorum… Eski bir binada oturuyordum, yekpare merdivenleri vardı. Daha önce de düşüp bacağımı kırmıştım. Ne olduysa, hatırlamıyorum üç kat düşmüşüm. Üç saat sonra bulunuyorum. O sırada kan kaybından kalbim duruyor, 20 gün yoğun bakımda yatıyorum.
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‘İntihar mı etmişim, beni itmişler mi, sevgilimle kavga etmişim beni o itmiş…’ neler öğrendim kendime geldikten sonra… Bunların asparagas haberlerdi. Depresyona girip intihar edecek olsam merdivenlerden mi atarım kendimi?”
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Geçirdiği kazanın ardından ailesine daha çok bağlandığına belirten Doğulu, “Hayatta tek bağlı olduğum şey ailem. Aileme çok düşkünüm. Dışardan bakılınca işim gereği ‘sürekli gece hayatı, eğlence’ kafasında bir adam gibi görünüyorum ama bu benim işim. İşim bittikten sonra koştur koştur evime, ailemin yanına gidiyorum. Marjinal bir hayatım yok. Çok mazbut bir adamım.” ifadelerini kullandı.