Â AslÄ±nda Ã§ift, Ä°ngiltere'de koronavirÃ¼sÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¶lgelerden biri olan Londra'da gece yarÄ±sÄ±ndan sonra kalabalÄ±k etkinliklerin yasaklanmasÄ±ndan Ã¶nce son Ã¶zgÃ¼r gecelerinin de tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oldu bÃ¶ylece.