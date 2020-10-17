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Haber GiriÅŸ: 17 Ekim 2020 - 09:49 | 

Son özgür gecenin keyfini çÄ±kardÄ±lar

Radyo sunucusu ve model Kelly Brook, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle aylardÄ±r gece hayatÄ±ndan uzak duruyordu.

Backgrid UK, Splash News

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Fakat karantina kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gevÅŸeyince Ã¶nce bir radyo kanalÄ±ndaki iÅŸine gidip gelmeye baÅŸladÄ±. Aylar sonra ilk kez de gece hayatÄ±na katÄ±ldÄ±.

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Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi, Ã¶nceki akÅŸam Londra'da Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde kabare izledi.

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Brook ve Parisi, Ã¼nlÃ¼ oyuncu, dansÃ§Ä± ve sunucu Denise van Outen'in sahneye koyduÄŸu kabareyi seyretti.

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Â AslÄ±nda Ã§ift, Ä°ngiltere'de koronavirÃ¼sÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¶lgelerden biri olan Londra'da gece yarÄ±sÄ±ndan sonra kalabalÄ±k etkinliklerin yasaklanmasÄ±ndan Ã¶nce son Ã¶zgÃ¼r gecelerinin de tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oldu bÃ¶ylece.

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Sahneye yakÄ±n bir masa seÃ§en Kelly Brook ve Jeremy Parisi, kabarenin altÄ±n Ã§aÄŸlarÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yan bu gÃ¶steriyi bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle izledi.

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Â Brook'un sevgilisi bir ara siyah renkli bir maske takÄ±p fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verse de Brook hiÃ§ maske kullanmadÄ±.Â

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Ã‡ift, aynÄ± zamanda arkadaÅŸlarÄ± da olan Denise Von Outen'in gÃ¶sterisine destek vermeyi de amaÃ§ladÄ±.Â 

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