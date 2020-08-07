MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKüvette idare ediyoruz
GeriMagazin Küvette idare ediyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 11:00,

Küvette idare ediyoruz

Koronavinüs bazı ünlülerin dünyanın önemli tatil beldelerine gitmesini engellemedi ama bazılarının da kararlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BU YIL UZAKLARA GİTMEDİLER
Abone Olgoogle-news

BU YIL UZAKLARA GİTMEDİLER

Bunlar arasında Kelly Brook ve sevgilisi de var. Her yıl yaz aylarında Bodrum dahil olmak üzere dünyanın önemli tatil beldelerini ziyaret edip denizin ve güneşin keyfini çıkaran Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi bu yıl ülkelerinde kalmayı tercih etti.

2DOĞAL GÜZELLİKLERİN İÇİNDE
Abone Olgoogle-news

DOĞAL GÜZELLİKLERİN İÇİNDE

Çift, tatil için de Birleşik Krallık'ta bulunan ve doğal güzelliklere sahip olan bir oteli tercih etti.

3
Abone Olgoogle-news

Kelly Brook ve Fransız sevgilisi Jeremy Parisi, sık sık tatilleri ile ilgili sosyal medya paylaşımları da yapıyor. Aralarına katılan minik köpekleriyle küvet benzeri bir havuzda çekilen bu fotoğraf Brook'un Instagram takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

4YURT DIŞI DEĞİL AMA SORUN YOK
Abone Olgoogle-news

'YURT DIŞI DEĞİL AMA SORUN YOK'

Brook sevgilisi ve köpeğiyle çekilen bir pozlarını "Yurt dışı değil ama sorun yok" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.

5DENİZ KEYFİ
Abone Olgoogle-news

DENİZ KEYFİ

Brook ve Parisi tatillerini bu otelin ardından Devon'a geçip orada da yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkardı. Çift, orada çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

6EVİ ÇOK KONUŞULUYOR
Abone Olgoogle-news

EVİ ÇOK KONUŞULUYOR

Kelly Brook, sosyal medya sayfasında en çok yaşadığı evle ilgili paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

7MİLYONLUK KULÜBE
Abone Olgoogle-news

MİLYONLUK 'KULÜBE'

İngiliz model, oyuncu ve radyo sunucusu Kelly Brook, "kulübe" diye tanımlanan 1 milyon sterlinlik değerindeki evinde karantinasını sürdürüyor.

8KIR EVİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR
Abone Olgoogle-news

KIR EVİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR

Sadece yakın çevresinde doğal güzelliklerin ağırlıklı olduğu yerleri ziyaret eden Brook, zaman zaman da evinde çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

9OTURMA ODASINDAN YAYIN
Abone Olgoogle-news

OTURMA ODASINDAN YAYIN

Çalıştığı, Londra merkezli radyodaki görevini evine taşıyan Brook'un , restore ettirmek için sercet harcadığı evini aslında sosyal medya takipçileri kelimenin tam anlamıyla ezbere biliyor.

10TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR
Abone Olgoogle-news

TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR

Kelly Brook'un radyo programını yayınladığı evi de uzun süredir yıldızın Instagram paylaşımları sayesinde takipçileri tarafından biliniyor.

11ADI KULÜBE AMA...
Abone Olgoogle-news

ADI 'KULÜBE' AMA...

Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.

12BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE
Abone Olgoogle-news

BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE

 15'inci yüzyıl tarzı inşa edilen bu evi Brook, 10 yıl önce satın aldı. En ince ayrıntısına kadar renovasyondan geçen evin şu anki değeri 1 milyon sterlinin üzerinde. Brook, eskiden beri uygun fiyatla eski evleri alıp restore ettiriyor.

13ÖZENLE DÖŞENDİ
Abone Olgoogle-news

ÖZENLE DÖŞENDİ

Brook'un, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı ev, çok geniş bir arazi içinde kurulu. Özel düzenleme yapılmış geniş bir bahçesi ve bahçede de yüzme havuzu ile özel piknik alanları bulunuyor.

14BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI
Abone Olgoogle-news

BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI

 Kelly Brook, uzun süredir bahçecilik ile de ilgili. Bahçesinde çeşit çeşit çiçekler ve meyveler yetiştiriyor. Hatta bahçesinin mahsulü olan armutlardan üretilen bir meyve suyunu da bir süre önce piyasaya sunmuştu.

15SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ
Abone Olgoogle-news

SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ

Brook'un dönümlerce uzanan bakımlı bahçeleri güzel yıldızın toprağa olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Ama evinin içi de tıpkı bahçesi kadar etkileyici. Özellikle de sosyal medyadaki takipçilerine "Sanki Instagram'da fotoğraf paylaşmak için satın alınıp dekore edilmiş" dedirtecek kadar etkileyici.

16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi