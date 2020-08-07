Küvette idare ediyoruz

Koronavinüs bazı ünlülerin dünyanın önemli tatil beldelerine gitmesini engellemedi ama bazılarının da kararlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.
Instagram
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BU YIL UZAKLARA GİTMEDİLER
Bunlar arasında Kelly Brook ve sevgilisi de var. Her yıl yaz aylarında Bodrum dahil olmak üzere dünyanın önemli tatil beldelerini ziyaret edip denizin ve güneşin keyfini çıkaran Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi bu yıl ülkelerinde kalmayı tercih etti.
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DOĞAL GÜZELLİKLERİN İÇİNDE
Çift, tatil için de Birleşik Krallık'ta bulunan ve doğal güzelliklere sahip olan bir oteli tercih etti.
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Kelly Brook ve Fransız sevgilisi Jeremy Parisi, sık sık tatilleri ile ilgili sosyal medya paylaşımları da yapıyor. Aralarına katılan minik köpekleriyle küvet benzeri bir havuzda çekilen bu fotoğraf Brook'un Instagram takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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'YURT DIŞI DEĞİL AMA SORUN YOK'
Brook sevgilisi ve köpeğiyle çekilen bir pozlarını "Yurt dışı değil ama sorun yok" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.
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DENİZ KEYFİ
Brook ve Parisi tatillerini bu otelin ardından Devon'a geçip orada da yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkardı. Çift, orada çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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EVİ ÇOK KONUŞULUYOR
Kelly Brook, sosyal medya sayfasında en çok yaşadığı evle ilgili paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.
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MİLYONLUK 'KULÜBE'
İngiliz model, oyuncu ve radyo sunucusu Kelly Brook, "kulübe" diye tanımlanan 1 milyon sterlinlik değerindeki evinde karantinasını sürdürüyor.
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KIR EVİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR
Sadece yakın çevresinde doğal güzelliklerin ağırlıklı olduğu yerleri ziyaret eden Brook, zaman zaman da evinde çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaşıyor.
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OTURMA ODASINDAN YAYIN
Çalıştığı, Londra merkezli radyodaki görevini evine taşıyan Brook'un , restore ettirmek için sercet harcadığı evini aslında sosyal medya takipçileri kelimenin tam anlamıyla ezbere biliyor.
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TAKİPÇİLERİ EVİNİ EZBERE BİLİYOR
Kelly Brook'un radyo programını yayınladığı evi de uzun süredir yıldızın Instagram paylaşımları sayesinde takipçileri tarafından biliniyor.
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ADI 'KULÜBE' AMA...
Brook, doğduğu Kent bölgesinde yıllar önce satın alıp restore ettirdiği Tudor tarzı bir kulübe. "Kulübe" dediğimize bakmayın, her ne kadar Brook birçok meslektaşı gibi bir malikanede yaşamasa da kulübesinin içinde her tür olanak var.
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BİR MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE
15'inci yüzyıl tarzı inşa edilen bu evi Brook, 10 yıl önce satın aldı. En ince ayrıntısına kadar renovasyondan geçen evin şu anki değeri 1 milyon sterlinin üzerinde. Brook, eskiden beri uygun fiyatla eski evleri alıp restore ettiriyor.
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ÖZENLE DÖŞENDİ
Brook'un, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı ev, çok geniş bir arazi içinde kurulu. Özel düzenleme yapılmış geniş bir bahçesi ve bahçede de yüzme havuzu ile özel piknik alanları bulunuyor.
14
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BAHÇECİLİKTE DE İDDİALI
Kelly Brook, uzun süredir bahçecilik ile de ilgili. Bahçesinde çeşit çeşit çiçekler ve meyveler yetiştiriyor. Hatta bahçesinin mahsulü olan armutlardan üretilen bir meyve suyunu da bir süre önce piyasaya sunmuştu.
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SANKI INSTAGRAM İÇİN TASARLANMIŞ
Brook'un dönümlerce uzanan bakımlı bahçeleri güzel yıldızın toprağa olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Ama evinin içi de tıpkı bahçesi kadar etkileyici. Özellikle de sosyal medyadaki takipçilerine "Sanki Instagram'da fotoğraf paylaşmak için satın alınıp dekore edilmiş" dedirtecek kadar etkileyici.