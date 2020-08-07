Küvette idare ediyoruz

BU YIL UZAKLARA GİTMEDİLER Bunlar arasında Kelly Brook ve sevgilisi de var. Her yıl yaz aylarında Bodrum dahil olmak üzere dünyanın önemli tatil beldelerini ziyaret edip denizin ve güneşin keyfini çıkaran Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi bu yıl ülkelerinde kalmayı tercih etti.