Kekik faydaları nelerdir? Kekiğin faydaları ve kekik çayı hakkında detaylı bilgiler

Kekiğin pek çok faydası bilinmektedir. Alışılmış kekik aslında pek de alışılmış bir bitki değildir. Ufacık yaprakları canlandırıcı bir kokuya sahiptir ve etle yapılan tüm yemeklerin hoş bir tada sahip olmasını sağlar. Kekik geleneksel olarak maydonoz ve defne yaprağıyla beraber toplanır ve Fransız buket garnisi adı verilen ve çorbalara, yahniye ve diğer bazı ana yemeklere konulan çeşniye dönüşür. Küçük kekik yaprakları önemli oranda antiseptik özelliğe sahip olan bir uçucu yağ içerir. Etrüskler ve Mısırlılar kekiği ölülerini mumyalamak için kullanırlardı. Birçok erken dönem kültüründe kekik ölümle ve aynı zamanda “anla” (zamanla) ilişkilendirilmişti. Solgun mor çiçeklerinin ölülerin ruhuna huzur getireceğine inanılırdı. Eski Yunan’da kekiği cenaze törenlerinde yakarlardı; tapınaklarda tütsü olarak ve evlerde böcekleri savan bir fumigant olarak kullanırlardı. Bu bitkinin cesaret verici özelliği olduğuna da inanılırdı. Kekiğin cins ismi Yunanca’daki “cesaret” ya da “tütsüleme” kelimesinden gelir. Cesaret kısmı kekiğin izini Romalılarla beraber İngiltere’ye kadar sürmüştür. Orta Çağ boyunca kralın maiyetindeki hanımefendiler şövalyelerini kekik dallarıyla bezeli şallarla karşıladılar



KEKİK NEDİR?



Thymus cinsinin 220’den fazla türü vardır; bu türlerin çoğu bodur, toprağa yayılan ve küçük yeşil çalımsı bitkilerdir ve Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişir. En bilinen kekik, vulgaris isminden de anlaşılabileceği gibi, “yaygın” anlamına gelen Thymus vulgaris’tir. Çoğunlukla kayalıklarda ve kuru, iri taneli toprakta yetişen, 50 cm boylanabilen çok yıllık bir çalımsı bitkidir. üçük, mızrak görünümlü, kısa ya da oval yaprakları vardır. Yapraklarına elinizi sürdüğünüzde kekre bir limoni koku yayılır; bu kekik olarak bildiğimiz kokudur. Ufak beyazımsı pembe ile soluk lavanta rengi arasında değişen çiçekleri sıkı bir helezonik bağlantı kafası tarafından taşınır. İki dudaklı kaliksinin üst ve alt dişleri büyüklük ve şekil olarak değişiklik gösterir. Kekik Mayıs’tan Ağustos’a kadar çiçek açar.



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