Kekik faydaları nelerdir? Kekiğin faydaları ve kekik çayı hakkında detaylı bilgiler

KEKİK'İN FAYDALARI NELERDİR? Kekiğin tıbbi kullanımı M.S. birinci yüzyıla dayanır. Yunanlılar bu bitkiyi asabiyet için, Romalılar ise melankoli için kullanırlardı. Aynı zamanda bayılanları ve epilepsi nöbeti geçirenleri kekikle uyandırırlardı. Orta Çağ Avrupası’nda ve İngilteresi’nde sindirim problemlerinden romatizmaya ve menstrual şikayetlere kadar her şeyi iyileştirmek için kullanılırdı. Kekik çayı öksürüğe ve gribe karşı içilirdi. Yakın yüzyıllarda sindirim problemleri ve ciğer enfeksiyonları için popüler bir ilaç olarak nam saldı.



1. Dünya Savaşı’na kadar kekik yağı muharebe alanı antiseptiği olarak kullanıldı. Günümüzde bitki uzmanları kekiği öksürük, soğuk algınlığı, grip, bronşit ve astım için önerirler.



Bu bitkiyi aynı zamanda sindirim problemleri için kullanırlar çünkü kekiğin mide ve bağırsak kaslarını yumuşatma etkisi vardır.



Kekiğin ufak çiçekleri ve yaprakları solunum rahatsızlıklarına verdiği şifayla ters orantılı gibi görünür.



m.s. 50-70: Romalı doktor Büyük Pilnius kekiğin “zihnin sapmalarını iyileştirdiğini” söyledi..



1719 yılı: Alman kimyager C. Neumann kekiğin aktif bileşeni olan thymol’ü ayrıştırdı.



1767 yılı: The English Physician, Enlarged’da kekik için “ciğerleri güçlendirir” denildi.



1994 yılı: Tütün şirketleri kullanılan maddeleri sayarken kekik yağını da sigara içeriğine ekledi.