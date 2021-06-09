Çevremde tacize uğramayan kadın yok

PAPARAZZİLER HAYATINI ZİNDANA ÇEVİRMİŞ Sürekli paparazziler tarafından takip edildiği için de evinden dışarı adım atmayı bir tür "muharebe" gibi gördüğünü de itiraf etti Keira Knightley. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir kadın oyuncuysanız ve onların önünde duygularınızı kontrol edebiliyorsanız, siz onların karşısında duygularınızı kontrol edemez hale gelinceye kadar sizinle uğraşırlar" diye konuştu.