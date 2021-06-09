Çevremde tacize uğramayan kadın yok

Sinema dünyasında son yıllarda eskisinden daha sık gündeme gelen, özellikle de Hollywood'da başlayan "me too" hareketiyle giderek hız kazanan "taciz" konusu ünlü oyuncu Keira Knightley'in sözleriyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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TACİZ AÇIKLAMASI
Karayip Korsanları, Kefaret (Atonement), Collette ve The Aftermath gibi filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinema sektöründe cinsel tacizle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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'BUNALTICI BİR DURUM'
Knightley, cinsel tacizin büyük sorun olduğunu ve kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.
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TACİZ SORUSU
Harper's Bazaar dergisine konuşan 36 yaşındaki Knightley, tacize uğrayıp uğramadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
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'ELBETTE! TACİZE UĞRAMAYAN KADIN YOK'
"Elbette! Taciz edilmeyen yok. Kelimenin gerçek anlamıyla, bir şekilde tacize uğramamış tek bir kadın tanımıyorum. İster mimiklerle olsun, ister vücuda izinsiz dokunulması olsun, ister bir adamın 'Boğazını keserim', 'Bir tane yapıştırırım' tehditleri olsun, tacize uğramayan kadın yok."
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ÖNLEM ALIYORMUŞ
Kadınların eve dönerken güvenliklerini sağlamak için bir dizi önlem aldığını hatırlatan Knightley, bunları kendisinin de yaptığını ve artık üzerinde çok düşünmediği birer alışkanlık haline geldiğini fark ettiğini söyledi.
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ÇARPICI AÇIKLAMALARLA GÜNDEME GELİYOR
Keira Knightley, bir süredir çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. 36 yaşındaki, iki çocuk annesi oyuncu bir süre önce de İngiliz oyuncu Keira Knightley, yönetmeni erkek olan filmlerde çıplak sahneler çekmeyeceğini söylemişti.
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ERKEK BAKIŞ AÇISI
Chanel Connects podcast yayınına katılan 35 yaşındaki Knightley, "Çıplak sahneler çekme konusunda kendime mutlak bir yasak koymadım. Ama erkeklerle evet. Bu kısmen kibrim, kısmen de erkek bakış açısı yüzünden" dedi.
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DÜŞES'İ DE ELEŞTİRMİŞTİ
James Righton ile evliliğinden biri altı, diğeri 1 yaşında iki çocuğu bulunan Knightley, bundan üç yıl önce de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton ile ilgili çarpıcı sözleriyle gündem yaratmıştı.
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"ACILI GERÇEĞİ GİZLİYOR"
Knightley, Düşes'in, bir bebek dünyaya getirdikten hemen sonra makyajını ve saçırı yaptırıp güzel bir kıyafet ve gülümseyen yüzüyle kameralar karşısına çıkmasını ağır sözlerle eleştirmişti. Oyuncu, Middleton'ın bir kadının bir bebek dünyaya getirmesiyle ilgili "kanlı ve acılı gerçeği gizlemekle" eleştirmişti.
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ÖZEL BİR MAKALE KALEME ALDI
İngiliz oyuncu Knightley, Feminists Don't Wear Pink and Other Lies (Feministler Pembe Giymez ve Diğer Yalanlar) adlı dosya için bu konudaki görüşlerini kaleme aldı.
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KENDİSİ DE DOĞUM YAPMIŞTI
Dosya için hazırladığı çalışmada kızı Edie'yi dünyaya getirirken yaşadıklarını anlatan Keira Knightley, Düşes Middleton'ı da 'çocuk doğurmakla ilgili kanlı ve acılı gerçekleri gizlemekle" suçladı. Kate Middleton'ın kızı Charlotte'u dünyaya getirmesinin ardından hastane çıkışı görüntülerini izlediğini belirten Knightley kendisi de bir gün önce doğum yapmıştı.
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DOĞUMDAN 7 SAAT SONRA
Güzel oyuncu dosya için kaleme aldığı çalışmada "Durup Kate'in ekrandaki görüntüsünü izledik. Doğum yaptıktan 7 saat sonra hastaneden çıkıyordu. Üzerinde güzel bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar. Ve bütün dünyanın görmek istediği bir yüz ifadesiyle" diye yazdı.
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ŞÖHRETİN BEDELİ
Ünlü oyuncu Keira Knightley, genç yaşta eriştiği şöhretin bedelini nasıl ödediğini itiraf etti. 33 yaşındaki Knightley,Hollywood Reporter'ın bir yanına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı. Knightley, 22 yaşındayken şöhretli hayatın zorlukları yüzünden ruhsal bunalıma girdiğini söyledi.
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"KENDİMİ DEĞERSİZ HİSSETTİM"
Güzel oyuncu "Kendimi değersiz hissediyordum. Sanki hiç var olmamışım gibi geliyordu bana. Bu tuhaf yüze sahip tuhaf bir yaratık gibi görüyordum kendimi" dedi.
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PAPARAZZİLER HAYATINI ZİNDANA ÇEVİRMİŞ
Sürekli paparazziler tarafından takip edildiği için de evinden dışarı adım atmayı bir tür "muharebe" gibi gördüğünü de itiraf etti Keira Knightley. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir kadın oyuncuysanız ve onların önünde duygularınızı kontrol edebiliyorsanız, siz onların karşısında duygularınızı kontrol edemez hale gelinceye kadar sizinle uğraşırlar" diye konuştu.
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TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
22 yaşında psikolojik bir çöküntü yaşadığını söyleyen Knightley bunun sonucunda da bir yıl oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Kendisine travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konular Knightley, bu süreçte üç ay boyunca evinden çıkmadığını da anlattı.
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"PANİK ATAKLARIM VARDI"
Knightley, rol aldığı Atonement filmiyle BAFTA ödüllerine aday olunca törene gitmek için evden dışarı çıktığını söyledi. Ama onun da zor bir süreç olduğunu belirtti: "Panik ataklarım vardı ve hipno terapi sayesinde o tören gecesi kırmızı halıda ayakta durabildim" dedi.