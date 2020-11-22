Kefaret dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kefaret dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Zeynep Gökmen Çınarlı-Nurgül Yeşilçay Bursa’da subay bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak doğmuştur. Anne ve baba İzmir Karşıyaka kökenlidir, Zeynep ailesinden kontrol ve düzen alışkanlığını almış ve kuracağı yeni ailesinde de bu alışkanlığını sürdürecektir.İlerleyen yıllarda Zeynep’in hayatına Ahmet girer.Kırsal yaşamdan ve doğa sporlarından hoşlanan Zeynep ve Ahmet Şile’de güzel bir yaşam kurarlar. Zeynep çocuklarının bakımı için zaman zaman ara verdiği müzik öğretmenliğine döner. Büyük bir sevgi ile ailesi ile ilgilenir, çevresi ile iyi ilişkiler dostluklar kurar ve titiz ve düzenli bir ev yaşamının bütün yükünü üstlenir. Sonrasında gelişen olaylarla Zeynep’in hayatı altüst olacaktır, ona umut veren ellerden biri ise Sinan polis olacaktır.