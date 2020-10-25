Kefaret dizisi oyuncuları kimler? İşte Kefaret dizisinin konusu ve oyuncuları

KEFARET KONUSU Kefaret dizisinin tanıtımında; daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.