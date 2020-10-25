Kefaret dizisi oyuncuları kimler? İşte Kefaret dizisinin konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisinin detayları belli oldu. Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak. Peki, Kefaret dizisi oyuncuları kimler? İşte Kefaret dizisinin konusu ve oyuncuları…
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1
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Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı “Kefaret” dizisi, FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda ekranların deneyimli isimleri var.
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KEFARET KONUSU
Kefaret dizisinin tanıtımında; daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.
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KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.