Kedi ve köpeklerde koronavirüs görülüyor mu?

Evcil hayvanların dörtte birinde Kovid-19'un iştahın azalması ve nefes almakta zorluk gibi bir belirtisine rastlanırken, sahiplerinin yüzüne yakın yatma olasılığı yüksek kedilerde enfeksiyon riskinin arttığı gözlendi.



Utrecht Üniversitesinden Dr. Els Broens, "Kovid iseniz kediniz ya da köpeğinizle temas kurmaktan, tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi kaçının. Temel endişe hayvanların sağlığı değil ama evcil hayvanların virüsü insan popülasyonuna yeniden sokması." dedi.



Uzmanlar Kovid-19'un evcil hayvandan sahibine geçtiğine dair bugüne kadar kayıt altına alınan bir vaka bulunmadığına da işaret ederken Broens, bu olasılığın yüzde sıfır olduğunu söyleyemeyeceklerini kaydetti.